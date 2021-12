Z přístavních doků do ulic Evropy. Sběrači kokainu v Rotterdamu hrají klíčovou roli na trhu s drogami

S tím, jak roste množství kokainu pašovaného do Nizozemí přes přístav v Rotterdamu, přibývá i mladých mužů, kterým zločinecké skupiny platí, aby drogy vynášeli z ostatního nákladu dopraveného z Latinské Ameriky. Takzvaní „sběrači kokainu“ jsou klíčovým článkem v dodavatelském řetězci na evropském trhu s drogami, píše britská stanice BBC. Rotterdam 9:05 14. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Objem kokainu dováženého do Nizozemska exponenciálně roste a metody sběračů jsou stále sofistikovanější (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Na záběrech z kamerového systému z rotterdamského přístavu je vidět skupina lidí, jak běží v řadě za sebou k přepravnímu kontejneru. Zásilka tropického ovoce z Kolumbie je už vyložená, ale v jedné kovové bedně, ničím se nelišící od tisíců dalších, náklad ještě zůstal.

Uvnitř chladicí jednotky je ukryto 80 kilogramů kokainu, což je množství, které by se ‚na ulici‘ dalo prodat za čtyři miliony eur (102,75 milionu korun).

Úkolem sběračů je dostat drogy z kontejneru a pak pryč z doků, aby je bylo možné dopravit do Amsterodamu, Berlína nebo Londýna. „Přístav je zlatý důl, je to paráda,“ řekl muž s rozostřeným obličejem a kapucí na hlavě novináři Dannymu Ghosenovi v jeho pořadu Danny's Wereld vysílaném na stanici společnosti VPRO.

„Můžu dobře vydělávat, je to blízko domova a práce je vždycky,“ pochvaluje si. Je jedním z mladých mužů, které zaměstnávají zločinecké organizace.

„Každá práce je jiná,“ vysvětluje muž. „Jeden šéf řekne 'Vyděláte tolik a tolik a to si rozdělíte mezi sebe',“ říká. Jiný zase sběračům přenechá trochu drog, které pak mohou sami prodat. Vydělávají si okolo 2000 eur za každý kilogram kokainu, který vynesou, píše BBC.

Dny v kontejneru

„Poprvé jsme si jich všimli asi tak před dvěma lety,“ říká Andre Kramer, majitel firmy, která se zabývá vykládkou kontejnerů. „Dřív to býval jeden dva lidé a stávalo se to jednou, dvakrát do roka. V posledním půlroce se skupiny sběračů zvětšily, mají deset nebo 12 členů,“ vysvětluje.

Objem kokainu dováženého do Nizozemska exponenciálně roste a metody sběračů jsou stále sofistikovanější. Někdy kokain osobně z přístavu nevynášejí a místo toho ho překládají do kontejneru, který gang za tímto účelem s pomocí někoho zasvěceného přímo z přístavu vyznačí, a pak ho odveze nákladní auto.

Jindy gangy čekají v přístavu na dodávku drog. „Nedávno jsme objevili tři hotelové kontejnery,“ říká Kramer. „Sběrači v nich přebývali den nebo dva. Jedí tam, pijí... Našli jsme v nich matrace, prázdné láhve od vody, obaly od jídel,“ říká Kramer.

Pobývání v kontejneru ale může být velmi nebezpečné. V září devět mužů uvázlo uvnitř kontejneru částečně zaplněného kmeny stromů, protože se mu zasekly dveře. Uvnitř ubývalo kyslíku, rostla teplota a sběrači museli zavolat na tísňovou linku.

„Měli jsme informaci, že devět lidí zřejmě zemře v kontejneru, ale je to v terminálu mezi 100 tisíci dalšími kontejnery a sběrači nevěděli, kde přesně jsou,“ vypráví Jan Janse, šéf policie v rotterdamském přístavu. Policistům se je podařilo najít, z bezpečnostních důvodů ale neuvádí jak. Několik sběračů skončilo v nemocnici s dýchacími problémy.

Zastrašování celníků

V roce 2014 celníci a policie v rotterdamském přístavu zadrželi více než 5000 kilogramů kokainu, loni to bylo už 41 000 kilogramů a Janse odhaduje, že letos to bude 60 000 kilogramů drogy. A je to jen zlomek skutečného množství, které se do přístavu dostane.

V září bylo během jediného týdne dopadeno 110 sběračů. Pokud nejsou chyceni přímo při činu, hrozí jim jenom pokuta 100 eur za porušení zákazu vstupu. „Tvrdíme, že se jen procházíme, že nás fascinují kontejnery,“ vysvětluje muž, který se živí vynášením drog z přístavu.

Přístav v Rotterdamu měří 42 kilometrů a je největší v Evropě. Každý den tu odbaví 23 000 kontejnerů. A klíčovým faktorem pro sběrače a gangy, pro které pracují, je korupce.

„Pokud sem přijdete zítra ráno, zaručuji vám, že můžete získat bezpečnostní průkaz. Stačí říct někomu z dělníků, aby vám průkaz na den půjčil za 500 eur,“ vysvětluje sběrač.

„Bylo by těžké dělat naši práci, kdybychom neměli někoho uvnitř, třeba celníka. Má třeba kontejner, který čeká na prohlídku, ale pro vás ho z inspekčního seznamu vyřadí,“ popisuje. A pokud lidé uvnitř nechtějí spolupracovat, přijde na řadu zastrašování. „Když vám celník řekne 'ne', vyhrožujete jeho dětem, pak rychle řekne 'ano',“ tvrdí.

Andre Kramer říká, že jeho zaměstnanci jsou pod tlakem, protože ti, kdo pracují pro organizovaný zločin, je mají na očích. „Chodí za nimi domů a třeba jim říkají, aby kontejnery umisťovali blízko plotu,“ vypráví.

Šéf rotterdamských vyšetřovatelů Hugo Hillenaar tyto příběhy důvěrně zná. „Velká část kriminality ve městě nějak souvisí s problémem s drogami,“ říká. „Nyní máme skoro každý den incident se střelbou, násilí roste,“ přiznává.

Obchod s kokainem má i krvavé následky sahající za hranice Rotterdamu, včetně červencové vraždy prominentního investigativního novináře Petera de Vriese.

Zpřísnění zákona

Hillenaar doufá, že změnu k lepšímu přinese zpřísnění zákona, podle kterého za neoprávněný vstup do přístavu bude od příštího roku místo pokuty hrozit roční vězení. Vzhledem k tomu, jaké částky si sběrači mohou vydělat, si ale není například podnikatel Andre Kramer jistý, že změna bude fungovat. Obává se, že se situace může vyostřit.

„Nyní sběrači odcházejí v klidu. Ale bude to tvrdé, až začnou používat cokoliv, jen aby se dostali pryč: zbraně, nože. Nechcete mít Divoký západ ve svém terminálu,“ říká.

Některé mladé muže hrozba pobytu za mřížemi může přivést k tomu, že si to rozmyslí, než si natáhnou tmavé oblečení a vloupají se do jednoho z rotterdamských kontejnerových dep. Jiní se ale vzhledem k vysoké finanční odměně odradit nenechají. Jsou si vědomi toho, že hrají důležitou roli na evropské kokainové scéně a že jde o podnikání, které jen tak neskončí.