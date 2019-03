‚Od Rusů nevezmeme ani kopějku.‘ Lukašenko slíbil Moskvě další bezplatné užívání dvou základen

Bělorusko příští rok prodlouží smlouvu s Ruskem o bezplatném fungování dvou ruských vojenských základen na běloruském území. Na tiskové konferenci v Minsku to v pátek prohlásil běloruský prezident Alexandr Lukašenko. Řekl také, že není proti vytvoření společné měny, nebude to prý ale ruský ani běloruský rubl. Minsk 11:41 1. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Běloruský prezident Alexandr Lukašenko se svým ruským protějškem Vladimirem Putin | Foto: Olga Maltseva | Zdroj: Reuters

„Na běloruském území jsou dvě ruské základny. Kolik za ně (Rusko) platí? Nic. Doslova za rok bude zapotřebí uzavřít novou smlouvu. Jak říkám, od Rusů nevezmeme ani kopějku,“ prohlásil prezident.

Rusko má v Bělorusku základny s radarovou stanicí a komunikačním centrem pro námořní síly. V roce 2009 se obě země dohodly na zřízení společné protivzdušné obrany. Ruská armáda začala na konci roku 2013 využívat běloruskou leteckou základnu v Baranavičy na západě země, záměr Moskvy vybudovat v Bělorusku vlastní leteckou základnu ale Minsk odmítá.

Geopolitické úklady

Ruské vedení v poslední době stále silněji projevuje zájem o těsnější sblížení s Běloruskem, s nímž ho spojuje smlouva o takzvaném Svazovém státu, politickém útvaru, který obě země před 20 lety formálně vytvořily.

Podle spekulací za údajnou snahou spojit Rusko a Bělorusko stojí zájem Vladimira Putina zajistit si další prezidentský mandát po vypršení toho nynějšího v roce 2024, kdy už na úřad ruského prezidenta nebude moci kandidovat.

Lukašenko ruské námluvy letos v lednu označil za „geopolitické úklady“ motivované snahou Kremlu zmocnit se běloruského souseda. Vojenské spojenectví s Ruskem ale nezpochybňuje a prohloubení hospodářské integrace se nebrání.

Na páteční tiskové konferenci připustil vytvoření nové společné měny, jejíž emisní středisko by mohlo být v Rusku.

„Jsme pro. Bude to samozřejmě rubl, vy máte rubl, my máme rubl. Ale nebude to ruský ani běloruský rubl, bude to náš společný rubl,“ vysvětlil prezident své měnové záměry. „Kde bude emisní centrum, není důležité. Ať je to v Petrohradu, narodil se tam Putin,“ vzkázal Lukašenko do Moskvy.

Svou orientaci na spolupráci s Ruskem minský režim nezmění, potvrdil prezident. „(Na Západě) nás nečekají, nepotřebují nás tam. Příkladem je Ukrajina. Mohou nás ale velmi silně zneužít proti Rusku. Tohle zneužívání nás už unavuje. Nutí nás jít tam, kam nechceme. Jsme vzdělaní lidé a budeme se chovat podle toho,“ konstatoval Lukašenko.