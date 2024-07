Bývalý moderátor BBC se přiznal k pořizování dětské pornografie. V telefonu měl desítky nelegálních fotek

Bývalý moderátor britské veřejnoprávní stanice BBC Huw Edwards se ve středu před londýnským soudem přiznal k pořizování dětské pornografie. Informují o tom britská média, podle nichž měl Edwards v telefonu desítky nelegálních fotografií. Známý novinář z BBC odešel letos v dubnu, obviněn byl o dva měsíce později. Londýn 16:01 31. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý moderátor BBC Huw Edwards před londýnským soudem | Foto: Hollie Adams | Zdroj: Reuters

Byl u všech důležitých událostí posledních let. Když zemřela královna Alžběta II., když Britové volili o setrvání v Evropské unii. Byl hlavní tváří nejsledovanějších zpravodajských relací v zemi.

V roce 2023 ale z obrazovek zmizel a diváci začali spekulovat, jestli není ten, do té doby nejmenovaný, moderátor BBC News, který je zapletený do kauzy s držením dětské pornografie. Podezření se nakonec v červenci 2023 potvrdilo.

Westminsterský soud ve středu zahájil líčení, v němž se bude zabývat důkazy o vině tohoto dvaašedesátiletého žurnalisty. V krátkém úvodním slyšení podle BBC zaznělo, že přes aplikaci WhatsApp dostal 377 pornografických fotografií, z toho 41 zobrazovalo děti či mladistvé.

Někdejší moderátor mezi prosincem 2020 a srpnem 2021 komunikoval s dospělým mužem, který mu obrázky posílal. Edwards čelí obvinění, že si pořizoval a v telefonu uchovával sedm fotek spadajících do nejpřísněji hodnocené kategorie A dětské pornografie. Dalších dvanáct snímků patřilo do kategorie B a 22 do kategorie C.

Huw Edwards podle informací ze 7. července 2023 bulvárního deníku The Sun zaplatil nezletilému teenagerovi více než 35 tisíc liber za to, aby mu posílal nahé fotografie. Po zveřejnění jeho jména v souvislosti s tímto skandálem byl několik týdnů v nemocnici kvůli silným depresím. Na veřejnosti se poprvé objevil ve středu, když přicházel k soudu.

Britská policie však nyní uvedla, že aktuální případ se týká jiných fotografií. „Obvinění nejsou součástí záležitosti, kterou se policie zabývala v červenci 2023,“ sdělil podle BBC policejní mluvčí.

Moderátor Edwards vyrůstal ve Walesu a studoval na Cardiffské univerzitě, která ho jmenovala čestným profesorem žurnalistiky. V BBC už nyní nepracuje.