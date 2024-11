Trump odmítá zveřejnit jména svých dárců. Tomu se dosud nevyhýbal žádný jiný vítěz voleb

Tým zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa podepsal dohodu s Bílým domem, která mu po týdnech odkladů umožní zahájit v praxi proces předání moci. Médiím to sdělila budoucí personální šéfka Bílého domu. Americká média však podotýkají, že další dohody tradičně spojené s nástupem nové vlády zůstávají nepodepsané, což mimo jiné brání bezpečnostním prověrkám lidí kolem Trumpa. Washington 11:46 27. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nově zvolený americký prezident Donald Trump | Foto: Brian Snyder | Zdroj: Reuters

Uzavřená dohoda s Bílým domem umožňuje Trumpovu týmu přímou koordinaci s federálními úřady a přístup k neveřejným dokumentům. Podle zákona měla být podepsaná už na začátku října a neobvyklé zpoždění vyvolalo u některých kritiků obavy z možných problémů ve fungování vlády a střetu zájmů. Zpráva o podpisu nakonec přišla až tři týdny po volbách.

Republikánský exprezident Trump si zajistil druhý mandát 5. listopadu. Končící prezident Joe Biden záhy slíbil hladké předání moci, pro jeho spuštění v praxi je ale potřeba podpis několika memorand o porozumění mezi vládou a týmem nastupujícího prezidenta, který se ujme funkce 20. ledna. Cílem uvedených dohod je připravit budoucí ministry a další činitele na nové funkce a zajistit, aby přicházející administrativa od prvního dne mohla efektivně vládnout.

„Tento závazek umožňuje našim chystaným kandidátům na členy vlády zahájit nezbytné přípravy, včetně vyslání týmů na všechna ministerstva a úřady, a dokončit spořádané předání moci,“ uvedla k dohodě s Bílým domem Susie Wilesová, nadcházející personální šéfka prezidentské kanceláře.

Vlastní pravidla

Trump ovšem odmítá podepsat jiné memorandum, které by poskytlo jeho lidem přístup k zabezpečeným kancelářím či e-mailovým účtům. Podle agentury AP by dohoda zároveň vyžadovala, aby zvolený prezident odhalil, kdo přispívá na chod jeho týmu, a omezil výši příspěvků. Deník The New York Times (NYT) o víkendu upozornil, že Trump jména dárců neuvádí a že žádný jiný vítěz voleb se dosud uvedeným omezením nevyhýbal.

Běžné také je, že memoranda spojená s předáním moci zahrnují etické závazky včetně snahy bránit střetům zájmů po nástupu do úřadu. V úterý podepsané memorandum ale podle agentury Reuters etická pravidla nezahrnovalo. Trumpův tým oznámil, že přijde s vlastní sadou pravidel, která „splní požadavky na bezproblémový přechod personálu do Trumpovy administrativy“.

Trump stále také neuzavřel dohodu s ministerstvem spravedlnosti, která by umožnila Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI) provádět obvyklé bezpečnostní prověrky lidí nominovaných do vládních funkcí.

Zvolený prezident a jeho spojenci v předvolební kampani ministerstvo neustále kritizovali, zejména kvůli vyšetřování a stíhání samotného Trumpa. NYT uvádí, že bez dohody s ministerstvem vláda nebude moci s mnohými členy Trumpova týmu sdílet informace podléhající utajení.

Pro prezidenta z let 2017 až 2021, který se nyní vrací do Bílého domu, není obcházení politických norem nic nového. Po prvním volebním vítězství například odmítl zveřejnit svá daňová přiznání, po volbách v roce 2020 zase nikdy neuznal porážku. Také se stal prvním trestně stíhaným exprezidentem USA, mimo jiné byl obžalován z nepovoleného nakládání s utajovanými dokumenty.

Podle AP se o dohodě s ministerstvem spravedlnosti stále jedná a dvě strany by se po zahájení spolupráce s Bílým domem mohly rychle dohodnout. Trumpův tým naopak už minulý týden ohlásil, že nechce v přechodném období využívat vládní kanceláře a technickou podporu.