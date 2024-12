Drážďanský most, jehož část se zřítila, zdemolují celý. Podle posudku je příliš poškozený

Drážďanský most, jehož část se v září zřítila do Labe, bude muset být stržen celý. S odvoláním na informace z radnice saské metropole o tom ve středu informovaly web regionálního deníku Sächsische Zeitung a web stanice MDR. Most Carolabrücke se skládal ze tří souběžných částí, před třemi měsíci se zřítila část pro tramvaje a chodce. Nyní je podle webů hotový posudek, podle kterého se musí zbourat i dvě části určené pro automobilovou dopravu. Berlín 10:42 11. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslední tramvaj přejela po mostě několik minut před neštěstím | Foto: Robin Röhrich | Zdroj: Český rozhlas

Most Carolabrücke, jedna z nejvýznamnějších dopravních tepen v saské metropoli, se skládal z částí označených A, B a C. Po částech A a B jezdily automobily, na části C byly tramvajové koleje a chodník.

Přesně před třemi měsíci, 11. září, se nečekaně zřítil asi stometrový úsek mostní části C na straně Starého Města, ale nikomu se nic nestalo. Poslední tramvaj přejela po mostě několik minut před neštěstím.

Město dlouho doufalo, že mostní části A a B by mohlo zachovat. Podle nového statického posudku jsou ale příliš poškozené, navíc panují pochybnosti o odolnosti mostní konstrukce. Při výstavbě byla použita takzvaná hennigsdorfská ocel, která je náchylná ke korozi a nyní se považuje za hlavního viníka zřícení části C.

Kvůli stejnému typu oceli Sasko nyní prověřuje 19 dalších mostů v zemi, tři z nich se nacházejí ve městě Bad Schandau u českých hranic. Jeden už je z preventivních důvodů uzavřený, další dva jsou na rušném železničním koridoru mezi Prahou a Berlínem. Podle saského ministra dopravy Martina Duliga ale zřícení mostů akutně nehrozí.

Už krátce po zřícení Carolabrücke začaly bagry bourat jeho části a likvidovat trosky, v posledních dnech se ale práce zastavily kvůli zvýšené hladině Labe. Pád mostu nepostihl jen dopravu v Drážďanech a okolí, ale ochromil i lodní dopravu na Labi, což se výrazně dotklo českých lodních dopravců.

Na konci listopadu drážďanská radnice uvedla, že v polovině či na konci ledna by pod zbytky zříceného mostu v Drážďanech mohly opět proplouvat lodě. Zda na tomto harmonogramu něco změní skutečnost, že bude třeba odstranit i mostní části A a B, zatím není jasné.