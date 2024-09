U mostu v Drážďanech pokračuje odklízení trosek. Čety jsou pod časovým tlakem kvůli velké vodě

Během demolice mostu Carolabrücke v Drážďanech se v noci na pátek kontrolovaně zřítila jeho další část. V pátek ráno o tom informoval mluvčí hasičů. Technické čety, které odklízejí trosky, jsou pod časovým tlakem, protože v saské metropoli se v neděli očekává velká voda. Drážďany 15:26 13. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stavební dělníci odstraňují části mostu Carolabrücke, který se v Drážďanech zřítil do Labe | Foto: Matthias Rietschel | Zdroj: Reuters

Poškozenou konstrukci, po které jezdily tramvaje, se ve čtvrtek zásahové čety rozhodly strhnout a podnikly přípravné práce, při kterých pomocí pyrotechnické směsi oddělily koleje a teplovodní potrubí.

V noci na pátek se pak část konstrukce na straně Nového Města kontrolovaně zřítila, částečně na břeh a částečně do Labe. Těžká technika pak z trosek začala vytahovat koleje, potrubí a sloupy vedení. Kusy betonu dělníci rozbíjejí na menší části a nakládají do kontejnerů, které odvážejí nákladní auta.

V pátek odpoledne na místo dorazí dva vyprošťovací tanky bundeswehru. Další odstřely plánovány nejsou, informovala rozhlasová stanice MDR na svých internetových stránkách. Práce se nyní soustředí na strhávání trosek u Nového Města. S odklízením části, který leží ve vodě, se ještě nezačalo.

Most Carolabrücke se skládal ze tří částí označených A, B a C. Po částech A a B jezdily automobily, na části C byly tramvajové koleje a chodník. Ve středu se nečekaně zřítil asi stometrový úsek mostní části C, které nyní hrozí extrémní riziko celkového zřícení. Mluvčí hasičů Michael Klahre řekl, že laserová měření ukázala, že zbytky této části pomalu klesají.

Server Sächsiche Zeitung píše, že oproti původním informacím se nemají strhávat části mostu na straně drážďanského Starého Města, které se ovšem možná zhroutí samy.

Úřady ve městě se zároveň připravují na velkou vodu na Labi, způsobenou vydatnými srážkami v Česku i na východě Saska. Podle současných předpovědí se očekává, že na první ze čtyř povodňových stupňů se hladina řeky dostane v neděli ráno a pak bude dále stoupat. Podle drážďanských úřadů trosky mostu Carolabrücke, které leží v říčním korytě, nebudou mít zásadní vliv na výšku hladiny Labe.

Pokračuje vyšetřování příčin zhroucení mostu. Odborníci ze stavebního odboru v pátek odeberou vzorky materiálu ze zřícené části. Dále se chystá odběr vzorků z mostní části B. Říční policie části mostu ležící v Labi označí bójkami, aby se v případě povodně vědělo, kde se přesně nacházejí.

Představitelé Drážďan odhadují, že obnova mostu vyjde na 100 milionů eur (asi 2,5 miliardy korun), na což městu nestačí peníze. Předpokládají, že technici část A nechají stát, píše server mdr.de.