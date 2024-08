Durynský lídr AfD nevylučuje hraniční kontroly v tomto regionu. Požaduje změnu v migrační politice

Kandidát Alternativy pro Německo (AfD) na durynského premiéra Björn Höcke nevylučuje možnost, že by tento německý region mohl střežit své hranice. Podle agentury DPA to řekl na čtvrtečním předvolebním shromáždění v severodurynském Nordhausenu. Durynsko je vnitroněmeckou spolkovou zemí, s cizím státem nesousedí. Jeho nejbližším zahraničním sousedem je Česko, od hranic k Ašskému výběžku ho dělí asi dvacet kilometrů. Berlín 7:43 30. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Jako Svobodný stát Durynsko máme charakter státu,“ míní Höcke | Foto: Martin Schutt | Zdroj: Profimedia

Höcke prohlásil, že Německo potřebuje obrat v migrační politice. Prohlásil také, že novináři by si mohli položit otázku, zda chce zavést hraniční kontroly v rámci Durynska. „Ano, bylo by to možné, protože jako Svobodný stát Durynsko máme charakter státu,“ řekl. Poznamenal ale, že je to hypotetická možnost.

Obyvatelé Durynska v neděli podobně jako sousední Sasové vybírají nový zemský sněm. V Durynsku podle průzkumů míří k vítězství AfD s 30 procenty. Média ale považují za nepravděpodobné, že se jí podaří vytvořit vládu, protože ostatní strany s ní spolupracovat nechtějí.

Durynská tajná služba považuje zemskou organizaci AfD za prokazatelně pravicově extremistickou, zatímco celoněmecká kontrarozvědka tuto stranu pak na spolkové úrovni z pravicového extremismu podezřívá.