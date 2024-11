Řešit změnu klimatu je podle Turka poroučení větru, dešti. ‚Je to odpovědnost vůči potomkům,‘ říká Farský

Nová Evropská komise by měla být schválena europoslanci během příštího týdne. Pokud se tak stane, začne pracovat už od 1. prosince. „Myslím si, že to celkově bylo trochu divadlo,“ hodnotí europoslanec Filip Turek (Motoristé sobě). „Jsem rád, že doba nejistoty bude končit,“ namítá europoslanec Jan Farský (STAN) ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Štrasburk 16:53 21. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Co si o nové Evropské komisi myslí europoslanci Filip Turek (Motoristé sobě) (vlevo) a Jan Farský (STAN) | Zdroj: Český rozhlas

Vítáte dohodu na obsazení nové Komise, ke které dospěly frakce Evropského parlamentu?

Jan Farský (STAN): Jsem rád, že doba nejistoty bude končit a že se dá poprvé za dvacet let předpokládat, že bude Evropská komise schválena bez změn a od 1. prosince budeme moci začít plně pracovat. V situaci, kdy jsou předčasné volby v Německu, ve Spojených státech je docela turbulentní situace, na Ukrajině jsou ruské útoky, je dobře, že se podařilo dohodnout a ustavení komise se nebude oddalovat.

Filip Turek (Motoristé sobě): Myslím si, že to celkově bylo trochu divadlo. Jsem rád, že prošel maďarský nominant Várhelyi, protože bude jedinou malou opozicí. Možná ještě s italským nominantem. A co se týče výběru třeba paní (eurokomisařky ze Španělska Teresy) Riberové – to považuji za tragédii. Myslím, že komise bude ještě zelenější, než byla v minulých letech.

Můžete být konkrétnější, proč zmiňovanou paní komisařku, mimochodem i budoucí místopředsedkyni Komise, považujete za tragédii?

Turek: Její politika je celkově spíše aktivistická, ve Španělsku při povodních se projevila i jako nekompetentní, ale to bych asi nezatahoval do evropské politiky celkově.

Tady bych uvedl, že jakožto příslušnice centrální vlády ve Španělsku nemohla mít přímý vliv na zvládání povodně, která se řeší regionálně, ale od toho se posuňme dál.

Turek: Ale je to například aktivistka proti jaderné energii a tak dále. Celkově si myslím, že většina komisařů, která byla nominována, spíše vyhovuje Ursule von der Leyen, než že by komisaři vyhovovali občanům v Evropě a reflektovali by poslední evropské volby.

Využívání jaderné energie

Nebude paní Riberová vystupovat proti využívání jaderné energie a jejímu posilování při přechodu k zelené budoucnosti Evropy, což by pro Česko bylo nevýhodné?

Farský: Chtěl bych předně říct, že eurokomisaře si nevybírá Ursula von der Leyen, ale jsou nominováni demokraticky zvolenou většinou každého ze států.

Předsedkyně komise do toho taky mluví a má k tomu co říct, to uznáte?

Farský: Samozřejmě, protože za to nese odpovědnost, ale vůli jednotlivých států nedokáže přetlačit, protože demokraticky zvolené vlády států Evropské unie nominují své eurokomisaře. Tak jako naše vláda nominovala eurokomisaře Jozefa Síkelu.

Z příspěvku Filipa Turka to vypadalo, jako kdyby za tím nebylo demokratické rozhodování a bylo to proti vůli evropských voličů. Ne, je to s nimi souladu, je to podle jejich vůle.

To je nutné si říct, protože útoky na Evropskou unii, že snad není tvořena demokraticky, jsou časté, ale jsou způsobeny buď neznalostí, anebo zlým úmyslem.

A teď k mojí otázce týkající se jádra.

Farský: Jádro se nakonec nestalo velkým tématem, protože Teresa Riberová nedělá to, že by jádro blokovala. Ano, vystupuje se svým názorem dlouhodobě, že si myslí, že to není to nejlepší řešení, že má být daleko větší důraz na obnovitelné zdroje energie, ale zároveň nebude jádro blokovat.

Co je zajímavé na jejím postavení a co ji nejvíce ohrozilo, byl nakonec jeden z dopadů klimatické změny, protože katastrofální povodně ve Španělsku jsou způsobeny klimatickou změnou a stály život více než 220 lidí. To byl paradox, že se u ní nakonec tolik neřešilo tolik jádro, jako spíš, že klimatická změna způsobuje velké problémy a musíme se na ni připravovat.

Klimatická změna

Pane Turku, vzhledem k tomu, že klimatická změna už je dnes skutečně pozorovatelná a způsobuje řadu potíží, není dobře, že se jí bude věnovat i nová Evropská komise?

Turek: Já bych ještě jenom krátce – Ursula von der Leyen třeba vrátila Francouzům Thierra Bretona, protože se jí nelíbil jeho postoj k přehodnocení některých součástí Green Dealu, a tak museli poslat Stéphana Séjourného.

Pokud se nepletu, Thierry Breton ještě v předchozím období sám na svůj post rezignoval.

Turek: Ano, ale bylo to na nátlak Komise. Ursula von der Leyen dala jasně najevo, že bude chtít někoho jiného a že ho v té funkci nepodpoří.

Pan Farský říká, že to je nějaká neznalost, je to spíše jeho neznalost. Samozřejmě nová Komise nezmění počasí v Evropě a rozhodně nepřipraví půdu ve Španělsku pro to, aby tam neproběhly bleskové povodně.

Teď si nejsem jistý, jestli pan Farský mluvil o změně počasí. Říkal, že musíme řešit změnu klimatu.

Turek: Ano, klimatickou změnu, to je v podstatě jako změna počasí, je to poroučení větru, dešti.

To si nejsem jistý.

Turek: Nová Komise si myslí, že bude bojovat proti změně klimatu. Je to směšné. To se z pozice malinké Evropy, která produkuje asi osm procent environmentálních emisí oxidu uhličitého na celé planetě, nezmění. Počasí se díky nové Komisi nezmění, garantuji vám to.

Podle vás by tedy Evropská unie se změnou klimatu neměla dělat nic?

Turek: Změny klimatu se odehrávají stovky milionů let a budou se odehrávat dál.

Tvrdíte, že není potřeba nic dělat navzdory závěrům vědců?

Turek: Určitě je potřeba se tomu přizpůsobovat, ale rozhodně těch hlavních faktorů, které ovlivňují klima, je několik. Není to pouze člověk. A rozhodně to není evropský člověk, který by na to měl tak zásadní vliv.

Podle vědců…

Turek: Není to úplně pravda. Několik laureátů Nobelovy ceny to zpochybňuje.

Dobře, uveďme přesto, že je vědecký konsenzus, že za oteplování je odpovědná industrializace a emise produkované člověkem. Vaše reakce, pane Farský?

Farský: To, že někdo zpochybňuje klimatickou změnu a říká, že bychom s ní neměli nic dělat, je mi hrozně líto, protože my přeci máme odpovědnost, jak tuto Zemi předáme svým potomkům.

Říkat, že to řešit nemusíme, že to není náš problém, ať to necháme na jiných, budeme se maximálně přizpůsobovat a kdo ví, jak to je – to mi připomíná Václava Klause devadesátých let, ale myslím, že od té doby už jsme se posunuli.

Turek: Když zavřeme jednu továrnu tady, otevřou se v Číně dvě další, které nebudou tak čisté jako ty u nás. Já nezpochybňuji, že se mění klima a že na to člověk má vliv, ale má ho minimální, což vědci také nepopírají…

Vědci tvrdí, že vliv člověka je klíčový, to jen pro upřesnění.

Turek: To úplně není pravda, ale prezentuje se to tak. Já se obávám, že to tak nelze brát, že když zničíme průmysl v Evropě, tak si budeme ty věci kupovat z Číny, z Indie a z dalších zemí a tím tomu klimatu opravdu nepomůžeme. To je jednoznačný jasný fakt, je to poměrně jednoduché.

Konkurenceschopnost

Pane Farský, není skutečně ohrožený evropský průmysl, nepozorujeme to i v posledních měsících?

Farský: Dlouhodobě není příliš konkurenceschopným. To je dáno jednak cenou lidské práce, jednak tím, že mnohdy odevzdal svoje know-how třeba právě Číně, a také i cenami energií.

Není to dáno i regulacemi v Evropské unii?

Farský: Na to reaguje i nová Evropská komise, protože její základní priority jsou konkurenceschopnost, bezpečnost, boj proti nelegální migraci a klimatická krize.

I postavení jednotlivých komisařů a úkoly, které mají zadány, směřují právě k tomu, aby evropský průmysl fungoval, aby tady lidé měli práci a aby do budoucna byla Evropa konkurenceschopná.

Ale firmy ve snaze o rychlý zisk před 30 lety se často přenesly mimo Evropskou unii, a tím byl samozřejmě oslaben evropský průmysl. Svět se mění, nemůžeme mít představu, že se budeme vracet někam desítky let zpátky. Robotizace, automatizace, digitalizace je něco, co mění pracovní trh.

Jenom to, kdyby se automobilky v Evropě překlopily na výrobu elektromobilů, podle vyjádření šéfů Fordu znamená, že při stejné produkci by byla zaměstnanost o 40 procent nižší. To znamená, svět se dost výrazně mění, ale zakonzervovat ho neznamená, že se posuneme kamkoliv dopředu nebo budeme konkurenceschopnější.

Pane Turku, uznal byste, že svět se mění a Evropská unie se musí adaptovat?

Turek: Svět se mění a Evropská unie by měla dělat všechno pro to, aby emisními povolenkami a Green Dealem nezdražovala energie, výrobu oceli, železa, skla, výrobu a produkci v továrnách.

Stéphane Séjourné mi v podstatě řekl, že se budou dál tisknout peníze. To je jediný plán, který nová Komise má na řešení této situace a pan Farský právě potvrdil, že přechod na elektromobilitu je nesmyslný, protože se bude přicházet o další pracovní místa.

Elektromobilita také neochladí planetu a nezmění klima, všichni to víme. Dokonce Ford teď zveřejnil zprávu, že není zájem o elektromobily, když už tady byl zmíněn Ford, on bude propouštět mnoho zaměstnanců.

(Emise pocházející z dopravy i z osobní dopravy mají velký podíl na celkovém počtu emisí v Evropské unii, pozn. red.)

Celou diskuzi Filipa Turka a Jana Farského si můžete poslechnout v audiu v úvodu článku.