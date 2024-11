Donutí Trump Evropu, aby dospěla? Současná situace je neudržitelná, pro kontinent je to velká šance

„Až k nám přijdou z Ameriky američtí hoši, přijedou k nám v bezva džípech a s plnými koši,“ zpívali trampové u táboráků v 50. letech, kdy po konci války byly vzpomínky na osvobození Plzně americkými vojáky ještě živé. Jenže američtí hoši nepřišli ani v roce 1968, kdy ruské tanky převálcovaly pražské jaro, a mnozí čekali, že takovou nespravedlnost Amerika přece nedopustí. Komentář Washington/Praha 16:30 8. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump na summitu NATO v Londýně, prosinec 2019 | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Šanci dostat se pod americká křídla získala Česká republika teprve na konci 90. let, kdy vstoupila do NATO. A pod americkým deštníkem, obdobně jako většina ostatních evropských členů Severoatlantické aliance, spokojeně podřimovala až do léta 2018, kdy se v Bruselu objevil Donald Trump.

Bez pardonu vyžadoval plnění závazku alespoň těch minimálních výdajů na společnou obranu. Což se ale víc než polovině členských zemí, včetně Česka, dodnes daří buď jen taktak, anebo vůbec.

Postaví se Evropa na vlastní nohy?

Už proto muselo Trumpovo znovuzvolení do Bílého domu způsobit v evropské části NATO málem zemětřesení. Přitom je to ale zároveň i velká šance, aby se Evropa konečně postavila na vlastní nohy.

Aby si vzhledem k akutnímu ohrožení Putinovým Ruskem uvědomila, že je za svou bezpečnost odpovědná především ona sama. Což se samozřejmě neobejde bez masivních investic do vlastního zbrojního průmyslu.

Současná situace je totiž neudržitelná. Protože například jedno z nařízení Severoatlantické aliance, podle kterého mají mít všechny státy NATO ve svých zbrojních arzenálech zásobu na 30 dnů vysoce intenzivních bojů, splňují snad jen Spojené státy – a jinak už nikdo.

Nejde přitom o žádné válečné štvaní. Jak věděli už staří Římané: „Chceš-li mír, připravuj se na válku“. Neznamená to, že cílem je válčit. Naopak. Cílem je odstrašit agresora tak věrohodně, že se o rozpoutání války ani nepokusí.

Podle této staletími prověřené vojenské poučky má Evropská unie, ukolébávaná v uplynulých třech desetiletích až samozřejmým klidem a mírem, toho času jediné štěstí v tom, že Ukrajinci svou zem proti ruské agresi tak hrdinně brání.

A tím pádem poskytují západní Evropě čas, aby dala svůj zbrojní arzenál jakž takž do pořádku.

Američtí hoši totiž spíš nepřijdou. Alespoň v příštích čtyřech letech ne.

Autorka je dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa a Českého rozhlasu.