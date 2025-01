Od Muska to byla cílená provokace, zdviženou pravici používali už Římané, popisuje expert na extremismus

Bylo Muskovo gesto podle vás hajlování, nebo ne?

Myslím, že to byla provokace, aby se debatovalo o tom, zda to hajlování bylo, nebo ne. Zase to rozvíří provokativní debatu o něčem, co nebude mít jasný výsledek. A on z toho vyjde jako provokatér, který přitahuje pozornost na gesta, která přitahují jeho a Trumpovy protivníky.

5 nečekaných momentů inaugurace: Muskův pozdrav, senátor v kraťasech a Trumpův polibek Číst článek

Nemůže to zanechat škraloup na oslavě Trumpovy inaugurace?

Nemyslím si, že to bude až tak zásadní. Trump má poměrně oddané příznivce a na ně to takto nezapůsobí.

Samozřejmě se to teď může využívat v debatách v Evropě, když někteří Trumpovi příznivci jsou současně silní odpůrci Ukrajiny, používají pojmy jako ukrofašismus a obviňují ukrajinský režim z nacismu či fašismu, a tak se bude moci toto Muskovo gesto využít v debatách, že ti, kdo podporovali Trumpovu kampaň, jednoznačně neodsuzují toto gesto.

Nicméně Musk to nedoprovodil žádnými hesly, které byly typické pro to nacistické období.

Někteří lidé to také označovali za pozdrav Římanů. Mohl byste vysvětlit, proč se to k němu připodobňuje?

Římané takto vztyčenou ruku používali. Od nich to odvodili italští fašisté, kteří tento pozdrav na přelomu druhé a třetí dekády 20. století používali.

Odůvodnění v nacistickém Německu a předtím v německém nacionálním hnutí směřovalo k tomu, že to údajně používali rytíři ve středověku.

Původů tohoto pozdravu lze nalézt více a není to sám o sobě vynález nacistů. A znovu říkám, v nacistickém období se to obvykle doplňovalo některými verbálními projevy.

ONLINE: Pouze muž a žena. Trump nařídil uznávání jen dvou nezměnitelných pohlaví Číst článek

Je důležité, že Musk toto gesto udělal podle videí dvakrát? V nacistickém období se takto zdravil při speciálních příležitostech nejprve dav a poté vůdce.

Pozdrav měl tehdy směřovat k davu, nyní ale Muskovi dav neodpověděl. Není to to samé, co známe z filmových záběrů sjezdu NSDAP v Norimberku.

Musk si dal silně ruku k srdci, což připomíná gesto, které se dělá třeba také při americké hymně. Není to úplně jednoznačné, proto si myslím, že to je cíleně provokativní.