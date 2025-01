Trump sám sebe vnímá a prezentuje jako spasitele až biblických rozměrů, popisuje amerikanista

V pondělí proběhla inaugurace Donalda Trumpa. Jak vypadal jeho první prezidentský projev a jaké nastínil strategické cíle? Co znamená slib začátku zlatého věku USA? A kam se Amerika s novým prezidentem posune? Otázky zodpovídá pro Český rozhlas Dvojka amerikanista a redaktor deníku Forum 24 Jiří Pondělíček. Jak to vidí... Washington 12:01 21. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump podepisuje nová nařízení | Foto: Carlos Barria | Zdroj: Reuters

Donald Trump se třetí lednové pondělí roku 2025 podruhé ujal prezidentské funkce ve Spojených státech. Během svého prvního dne složil slib, podepsal desítky prezidentských výkonných nařízení, absolvoval tři bály a také hodinovou tiskovou konferenci.

Host: amerikanista a komentátor Jiří Pondělíček. Moderuje: Zita Senková

„Samotný obřad inaugurace byl velice tradiční, zúčastnili se ho i bývalí prezidenti USA,“ říká Pondělíček. „Tak by to mělo vypadat. Ukázali, že i když spolu nesouhlasí, tak jsou schopni se sejít a alespoň symbolicky si potřást rukou.“

Zlatý věk Ameriky

V úvodu inauguračního projevu prezident Donald Trump oznámil začátek „zlatého věku“ Ameriky. Podle komentátora tím myslel především návrat americké síly.

„Mluví o tom, že uvolní Americe ruce, a to třeba v oblasti těžby a využívání nerostných surovin nebo na mezinárodní scéně,“ přemýšlí.

„Řekl bych ale, že jde o klasickou rétorickou figuru, kterou používal už v roce 2017, kdy hovořil o americkém masakru, který on ukončí. To, co mu předcházelo, pokaždé vykreslí v těch nejčernějších možných barvách, často i bez ohledu na skutečná fakta.“

„On sám se pak prezentuje jako spasitel. Letos to bylo o to silnější kvůli jeho zážitku s neúspěšným pokusem o atentát. Tím jeho vnímaní sám sebe jako spasitele dostalo až biblické rozměry,“ dodává amerikanista Pondělíček.

Vize budoucnosti

Během prezidentského projevu také Donald Trump nastínil své vize do příštích čtyř let. Bývalá administrativa Joea Bidena neunikla kritice.

„Trump řekl, že zastaví invazi na jižní hranici, byť čísla nově příchozích už klesla pod čísla, která byla na začátku Bidenova volebního období,“ upozorňuje host pořadu Jak to vidí…

„Nepopírám, že celkový počet těch, kteří jižní hranici do USA překročili, byl v posledních čtyřech letech rekordní, ale aktuální čísla prostě nejsou tak vysoká. A Trump mluvil, jako bychom se v nich pořád pohybovali.“

Podle amerikanisty na této situaci můžeme pozorovat to, co se projevovalo už v Trumpově prvním volebním období. „Jednoduše vše, co bylo před ním, je absolutně špatně. Náprava začíná s ním.“

Trump jako mírotvůrce?

„Říká se, že je Trump nepředvídatelný. Platí to tak napůl. V případě války na Ukrajině je, myslím, velice předvídatelný – chce konflikt minimálně zmrazit,“ přemýšlí Pondělíček.

„Sám o sobě řekl, že chce být mírotvůrce. Cesta k vyjednávání o míru je ale daleko méně zřejmá, tam Trump svoje stanoviska často mění,“ dodává.

„V tuto chvíli to vypadá, že se Zelenskému povedlo, na čem pracoval, a to dát najevo, že on není tou překážkou k jednání, že překážka je v Kremlu, nikoli v Kyjevě. A podle vyjádření Trumpa to vypadá, že si to také uvědomuje,“ říká Pondělíček. Zároveň ale upozorňuje, že Trump svůj postoj může změnit.