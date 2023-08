Zpátky do lavic, ale bez abájí. Francie rozšiřuje seznam zakázaných náboženských symbolů

Dívky ve Francii od nového školního roku nebudou smět do školy nosit abáje. Tradiční muslimské šaty se zařadí mezi jarmulky nebo hidžáby na seznam zakázaných náboženských symbolů. Rada muslimů zpochybňuje náboženský charakter tohoto oděvu, francouzský ministr školství Gabriel Attal argumentuje potřebou chránit ve školství sekularismus. Paříž 18:59 28. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na seznam zakázaných náboženských symbolů ve francouzských školách se přidají tradiční muslimské šaty, už jsou na něm jarmulka nebo hidžáb (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Francouzské školačky a studentky čeká s návratem do lavic nové pravidlo odívání. Do škol nesmí přijít v abájích, šatech zakrývajících tělo od ramen po kotníky. Tradiční ženský oděv ze severní Afriky a Perského zálivu je spojený s islámem. Podle ministra tak odporuje principu oddělení školství od víry.

Člen Francouzské rady muslimského vyznání Abadallah Zekri ve francouzské BFM TV odmítl, že by abája byla čistě náboženským oděvem. Uvedl, že je to záležitost módy a poukázal na to, že i francouzské ženy s jiným vyznáním nosí dlouhé šaty. Vyjádřil také lítost nad tím, že ministerstvo rozhodnutí s radou nekonzultovalo.

Viditelné náboženské symboly jsou ve francouzských školách a dalších veřejných budovách zakázané už skoro dvacet let. Zákaz se vztahuje třeba na jarmulky, velké kříže na krku nebo hidžáby, tedy muslimskými šátky zahalujícími obličej.

Pravidla vychází z takzvaného principu laïcité ve francouzské ústavě. Podle něj má být osobní a veřejný prostor oddělen a víra se tedy nemá ve státní sféře projevovat. Ministr Attal tvrdí, že Francie čelí rostoucí snaze tento princip narušit. Francouzští ředitelé škol například upozorňují, že stále více studentek chodí v abájích.