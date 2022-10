O 70 procent lidí víc než loni. Frontex sčítá letošní nelegální imigraci do Evropské unie

Za prvních devět měsíců letošního roku přišlo do Evropské unie nelegální cestou 228 240 lidí. Je to o 70 procent víc než za stejné období loňského roku a nejvíce od roku 2016. Informovala o tom Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex). Varšava 13:10 31. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policista svítí do autobusu na české hranici | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Téměř polovina všech příchodů připadá na trasu přes Západní Balkán, která zaznamenala proti loňsku nejprudší nárůst zaznamenaného počtu příchozích. Je to také jedna z mála cest, která vede přes pevninu, většina ostatních tras míří přes moře nebo řeky.

Pokles zájmu agentura naopak zaznamenala na trase ze severní Afriky do Španělska nebo na východní hranici unie.

Ačkoliv se fakticky nejedná o příchody do EU, ale o odchody, Frontex monitoruje i pokusy o nelegální cestu do Británie přes Lamanšský průliv. Za první tři čtvrtletí jich bylo 52 720, což je o 68 procent více než za stejné období loňského roku.

Frontex ve své zprávě uvádí, že jeho zaměstnanci nejen monitorují dění, ale také pomáhají. Od ledna do října pomohli zachránit téměř 18 000 migrantů. Skoro stejný počet jich také pomohli vrátit do vlasti, protože tito lidé neměli právo zůstat v EU. Proti loňsku je to nárůst o 43 procent.

V říjnu pro unijní agenturu Frontex pracovalo 2370 lidí, provozovala 60 plavidel a 260 aut pro pohraniční kontroly. Za říjen vyzdvihuje záchrannou operaci týmů několika zemí na pomoc migrantům u ostrova Lesbos nebo na hraniční řece Evros mezi Tureckem a Řeckem.