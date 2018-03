2. 3. 2016 |Jana Čermáková |Zprávy ze světa

Senát podpořil vznik společné evropské pohraniční a pobřežní stráže, která by nahradila současnou agenturu Frontex. Měla by posílit ochranu schengenské hranice v době migrační krize. Celkem až 2000 jejích příslušníků by v případě potřeby do tří dnů mohly začít pomáhat členské zemi Evropské unie s ostrahou.