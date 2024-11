Harrisová: Musíme přijmout výsledky voleb, to je demokracie. Za práva a rovnost budeme bojovat dál

Musíme přijmout výsledky těchto prezidentských voleb, řekla ve středu večer svým příznivcům na Howardově univerzitě ve Washingtonu poražená demokratická kandidátka Kamala Harrisová. Současná viceprezidentka uznala svou porážku a příštímu prezidentovi, republikánovi Donaldu Trumpovi, slíbila spolupráci při předávání moci. Washington 23:05 6. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kamala Harrisová při projevu na Howardově univerzitě ve Washingtonu D.C. | Foto: Mike Blake | Zdroj: Reuters

Harrisová zároveň prohlásila, že bude nadále bojovat za ideály, které prosazovala, ať už to je demokracie, vláda práva nebo rovný přístup ke spravedlnosti.

„Moje srdce je dnes plné vděčnosti za důvěru, kterou jste ve mě vložili, plné lásky pro naši zemi a plné odhodlání,“ začala svůj krátký projev šedesátiletá politička, kterou její příznivci přivítali skandováním Kamala, Kamala. „Jsem tak hrdá na způsob, jakým jsme kampaň vedli,“ poznamenala a poděkovala demokratickému prezidentovi Joemu Bidenovi, svým spolupracovníkům i dobrovolníkům.

Lidé teď podle Harrisové zažívají různé emoce, ale výsledky voleb je nutné přijmout, protože to je základní princip americké demokracie. „I když uznávám porážku v těchto volbách, nevzdávám boj za to, co tuto kampaň pohánělo,“ prohlásila zároveň a zmínila například ženská práva nebo boj proti násilí páchanému zbraněmi.

„Budeme v tomto boji pokračovat ve volebních místnostech, u soudů a na veřejných prostranstvích,“ burcovala své příznivce. „Někdy ten boj chvíli trvá. To ale neznamená, že nevyhrajeme. Důležité je nikdy se nevzdávat,“ zdůraznila.

Poznamenala také, že ve středu mluvila s Trumpem, blahopřála mu k vítězství a slíbila mu, že jemu a jeho týmu pomůže při předávání moci.

Její postup je tak značně odlišný od toho, který před čtyřmi roky po porážce od Bidena zvolil Trump. Odmítl tehdy uznat výsledky voleb a začal šířit nepravdy o tom, že demokrat vyhrál díky rozsáhlým podvodům. Vše vyvrcholilo 6. ledna 2021, kdy dav Trumpových přívrženců, který se s porážkou nesmířil, vtrhl do sídla Kongresu, přičemž zemřelo několik lidí.