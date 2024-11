Republikáni získávají většinu v Senátu. K vítězství míří nejspíše i ve Sněmovně reprezentantů

Republikáni po čtyřech letech získali ve stočlenném Senátu USA většinu nejméně 52 křesel. Ve svých propočtech se na tom shodují agentura AP a zpravodajská stanice CNN. Republikán Donald Trump navíc v prezidentských volbách porazil demokratku Kamalu Harrisovou, a republikánská většina v Senátu mu tak může usnadnit prosazování volebního programu. Washington 20:31 6. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Republikáni ovládli i volby do Senátu | Foto: Andrew Kelly | Zdroj: Reuters

Nové rozložení sil ve Sněmovně reprezentantů, kde dosud měli většinu republikáni, je prozatím nejasné. Podle průběžných výsledků ale i zde vedou republikáni.

Republikáni budou mít v Senátu nejméně 52 křesel ze 100, zatímco dosud jich měli 49. Demokratům podle dosavadních projekcí CNN připadne nejméně 42 mandátů, podle televize Fox News nejméně 43 mandátů. O zbylých křeslech ještě není rozhodnuto.

Kdo republikánskou většinu v Senátu povede, je nadále otevřené. Vůdce republikánů v Senátu Mitch McConnell, který je zároveň nejdéle sloužícím senátorem za Kentucky, letos oznámil, že z vedoucí funkce odstoupí.

OBRAZEM: Slavící Trump a Harrisová, která nepřišla. Podívejte se, jak Amerika volila prezidenta Číst článek

Novým senátorem za Západní Virgínii se stal podle AP republikán Jim Justice, který v tomto americkém státě dosluhuje jako guvernér. Justice získal senátorský úřad po Joeu Manchinovi, který byl demokratem, ale přihlásil se k nezávislým. Manchin o znovuzvolení neusiloval.

V Ohiu porazil demokratického senátora Sherroda Browna republikán Bernie Moreno, což Republikánské straně vyneslo další důležité křeslo pro ovládnutí Senátu. Republikánskou většinu v Senátu pak ještě více posílil Tim Sheehy, který porazil demokrata Jona Testera, jenž sloužil tři funkční období.

Senátorské křeslo v demokratické baště Vermontu jako nezávislý obhájil 83letý Bernie Sanders, který tak získal v pořadí čtvrtý šestiletý senátorský mandát. Sanders, který se v minulosti neúspěšně ucházel o prezidentskou nominaci Demokratické strany, se sám označuje za demokratického socialistu. Opětovnou kandidaturu zdůvodnil tím, že země čelí nejsložitějším a nejvážnějším výzvám moderní éry.

Analytik: Vítězství republikánů je obrovské. ‚Nepředvídatelný‘ Trump zapadá do světa soupeření Číst článek

V Senátu dosud drželi většinu 51 křesel demokraté, a to díky 47 svým mandátům a podpoře čtyř nezávislých senátorů. V nynějších volbách se obměňovala třetina křesel. Pokud by byl poměr sil vyrovnaný, má rozhodující hlas při zasedání této kongresové komory viceprezident USA, který je z titulu své funkce zároveň předsedou Senátu.

V případě Sněmovny reprezentantů voliči každé dva roky vybírají všech 435 zákonodárců. Většinu v podobě 220 mandátů dosud drželi republikáni. V nově složené dolní komoře budou mít podle televize CNN nejméně 204 mandátů, demokraté nejméně 182. Podle serveru NBC News je nyní poměr dokonce 206 ku 182. K většině je potřeba zisk 218 křesel.

Pokud by se republikánům znovu podařilo ovládnout i Sněmovnu reprezentantů, znamenalo by to, že by měli být bez problémů schopni prosazovat veškerou Trumpovu agendu. Navíc se nedá očekávat, že by se jí do cesty stavěl Nejvyšší soud, v němž mají konzervativní soudci převahu šesti ku třem.