Harrisová v rozhovoru popsala svoji agendu. Ve všech směrech působila kompetentně, míní amerikanistka

V noci na pátek přinesli kandidátka v letošních amerických prezidentských volbách za Demokratickou stranu Kamala Harrisová a kandidát na viceprezidenta Tim Walz první obsáhlejší rozhovor. Stalo se tak poté, co jí stoupenci Donalda Trumpa řadu týdnů vyčítali, že není sdílná ohledně své agendy. „Ve všech směrech působila kompetentně. Dařilo se jí být státnická," zhodnotila pro Radiožurnál amerikanistka Kateřina Březinová z Metropolitní univerzity. Rozhovor Praha 18:11 30. srpna 2024

Na stanici CNN mluvila Harrisová o podpoře střední třídy, drobných podnikatelů i o potírání nelegální migrace. Na rozdíl od svých předchozích vyjádření nezakazovala těžbu ropy a plynu tzv. frakováním. Podle komentátora listu New York Times přistoupila Harrisová k rozhovoru, jako kdyby hrála na grandslamovém turnaji US Open a snažila se hlavně neudělat chybu a postoupit jenom do dalšího kola. Když navážu na citovaný komentář z New York Times, vnímáte to stejně? Hrála Kamala Harrisová na jistotu tak, aby neudělala chybu?

Snažila se neudělat jakoukoliv nevynucenou chybu. V tomto směru je ten grandslamový příměr docela na místě.

Myslím, že je docela dobré se ještě pozastavit nad tím, proč tolik pozornosti jednomu interview. Takové interview dělala Kamala Harris v pozici viceprezidentky mnohokrát. Ona v podstatě trošku reaguje na tlak, který rostl právě ze strany její opozice a na výtky Trumpa a Vance, že se takzvaně skrývá před médii a před americkými voliči. Že jim nechce nic vysvětlovat.

V tomto směru si myslím, že postoupila do dalšího kola velmi solidně, protože dokázala formulovat zřetelně, jasně, přitom si udržela svoji pozitivní snahu o pozitivní vyznění. A myslím si, že ve všech směrech působila kompetentně. Dařilo se jí být státnická. Když se jí redaktorka Dana Bash zeptala na Trumpovy invektivy, osobní útoky na její osobu, ať už genderové nebo rasové výtky, tak se nad tím tak jako zasmála a vůbec to nechtěla komentovat.

Co si z toho můžeme vzít, je, že Kamala Harris skutečně cílí nejen na demokraty, ale cílí na takové ty americké středové voliče. Ona si je velmi dobře vědomá toho, že jenom s demokratickou základnou nemůže vyhrát.

Když jsem už zmiňoval některé věci, které Kamala Harrisová řekla v tom interview, například ohledně toho takzvaného frakování, tak měli bychom dodat, že to je změna názoru oproti tomu, co prezentovala, když sama chtěla být prezidentkou a kandidovala v primárkách. Podařilo se Kamale Harrisové vysvětlit, proč změnila v některých věcech postoj?

Myslím, že se jí to podařilo.

Zejména v těch energetických otázkách musela jasně vysvětlovat a balancovala, myslím velmi dobře, na tom, že si stála za zákonem o čistých energiích, ale zároveň potvrdila, že co se týče těžby břidlicového či zemního plynu, ke které byla dříve otevřeně kritická, tak tam u ní došlo ke změně. Nikoliv ke změně nyní v rámci té kampaně, ale ke změně dlouhodobé.

To si myslím, že docela dobře ukázala, že už v pozici viceprezidentky nic proti frakování neudělala a přislíbila, že se tak stane.

Samozřejmě je to klíčové pro velmi důležitý stát, kde se bude rozhodovat o amerických volbách a jejich výsledku, a to Pensylvánii. Ona tam hraje politiku. Zároveň si myslím, že jednak ona poukázala na hodnoty, řekla, toto se mění, ale co se vůbec nemění, jsou moje hodnoty, s čím dělám politiku, proč dělám politiku.

Teprve na nátlak novinářky řekla, já jsem zjistila, že lze dělat obojí, lze se snažit cílit na čisté energie a přitom ještě neodbourávat frakování a těžbu břidlicového plynu.

Naznačil ten rozhovor pro CNN něco směrem k očekávanému duelu proti Donaldu Trumpovi na stanici ABC?

Myslím, že se jí povedlo opravdu vykreslit rozdíl mezi ní a viceprezidentem, nebo jejím kandidátem na viceprezidenta Timem Walzem. Oni vystupovali v podstatě velmi civilně, předkládali svou kandidaturu jako službu USA a lidu.