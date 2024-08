Ekonomika není silnou stránkou Harrisové, působí ale kompetentněji než Trump, srovnává Švejnar

Političtí komentátoři často uvádějí, že lidé většinou volí podle své ekonomické situace. Je možné, že stav peněženek ovlivní i podzimní prezidentské volby ve Spojených státech. „Donald Trump slibuje, že sníží daně bohatším lidem a podnikům. Kamala Harrisová se zase bude snažit zvýšit podporu chudších rodin s dětmi,“ porovnává profesor ekonomie na Kolumbijské univerzitě v New Yorku Jan Švejnar pro Český rozhlas v pořadu Interview Plus. Interview Plus Washington 10:46 24. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na post prezidenta USA kandidují současná demokratická viceprezidentka Kamala Harrisová a republikánský exprezident Donald Trump | Foto: Elizabeth Frantz/Marco Bello | Zdroj: Reuters

V některých oblastech ekonomiky se dá u kandidátky demokratů Kamaly Harrisové očekávat, že bude pokračovat v tom, co už nastavil prezident Joe Biden. Je pravděpodobné, že dá ještě větší důraz na ekonomickou a finanční pomoc rodinám a občanům nižších sociálních vrstev, uvádí profesor Švejnar.

„Zatím se ale ještě k této oblasti moc nevyjádřila,“ upozorňuje spoluzakladatel institutu CERGE-EI.

Kamala Harrisová je právnička a bývalá prokurátorka, a právě díky tomu, že spolu právní a ekonomické věci souvisí, ekonomice do jisté míry rozumí. Není to ale její nejsilnější stránka, vysvětluje Švejnar.

„Já myslím, že její forte, co bude zdůrazňovat, jsou osobní svobody, zvláště například pro ženy v oblasti potratů. Bude zdůrazňovat zákony a právní normy – právě proto, že je prokurátorka a je známá tím, že je velice efektivní. K ekonomickým tématům se ale bude muset vyjadřovat a bude je muset řešit,“ tvrdí Švejnar o prioritách Kamaly Harrisové.

Když poprvé demokratická kandidátka mluvila o ekonomice, hovořila o potřebě vybudovat miliony nových domovů, pomáhat lidem, kteří si pořizují první bydlení, a také o zákazu zdražování potravin. Jedná se ale o velmi citlivé a kontroverzní téma.

„Kritici Harrisové říkají, že jde cestou socialismu nebo komunismu. Její poradci ale zdůrazňují, že se nejedná o celkový přístup, kterým by všichni byli zasaženi, ale jde jenom o případy, kdy podniky opravdu využívají dočasnou monopolní sílu, kterou mají a zvyšují ceny,“ přibližuje ekonom.

Komunistka a byznysmen?

Podle Švejnara působí demokratická kandidátka Harrisová v oblasti ekonomiky kompetentněji než její vyzyvatel a republikán Donald Trump.

„Trump o sobě říká, že je výborný byznysmen a že tudíž rozumí ekonomice. Na druhé straně byl to právě on, kdo zavedl vysoká dovozní cela a ekonomika si vždy vede hůř, když není volná, když nedochází k volnému obchodu,“ říká o Trumpově éře.

Republikánský kandidát se nechal slyšet, že cla zavede i v budoucnu. Za jeho prezidentství byla uvalena cla nejen vůči Číně, ale i vůči celé Evropě nebo Brazílii. „Trump je do určité míry nepředvídatelný a je schopen jít směrem, který může být pro ekonomiku velice bolestný,“ usuzuje Švejnar.

Kamala Harrisová naopak klade důraz na sociální oblast a v rámci ekonomické a hospodářské politiky je podle něj pravděpodobné, že si nechá poradit ekonomy, kteří budou zdůrazňovat ekonomický růst.

Republikáni v čele s Donaldem Trumpem Kamalu Harrisovou obviňují z toho, že se vydává socialistickým nebo komunistickým směrem. Švejnar ale zdůrazňuje, že demokratická kandidátka není levicová v ekonomice ani v ničem jiném.

„Řekl bych, že reprezentuje levý střed. A jestliže chce vyhrát, musí docílit toho, že i středově pravicoví voliči ji budou volit,“ dodává.

