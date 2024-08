Izrael a Hamás umožní zdravotníkům naočkovat děti z Pásma Gazy proti obrně. Přeruší boje

Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila, že izraelská armáda a palestinské teroristické hnutí Hamás se dohodly na třech místně i časově omezených přestávkách v bojích v Pásmu Gazy, které zdravotníkům umožní naočkovat statisíce dětí proti dětské obrně. Na tomto území byl v srpnu zaznamenán první případ této nemoci po 25 letech. Informují o tom světové tiskové agentury. Pásmo Gazy 22:39 29. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Matka palestinského chlapce Abdula Rahmana Abu Al-Jidyana, který je prvním člověkem, jenž v Gaze onemocněl obrnou za posledních 25 let, se o něj stará v jejich stanu v Deir Al-Balah v centrální části pásma Gazy | Foto: Ramadan Abed | Zdroj: Reuters

Takzvané „humanitární pauzy“ potrvají pokaždé tři dny ve třech různých oblastech Pásma Gazy, řekl Rik Peeperkorn, zástupce Světové zdravotnické organizace pro palestinská území. Očkovací kampaň bude zahájena v neděli v centrální části pásma, po třech dnech bude následovat další třídenní pauza na jihu a nakonec třetí na severu území.

Peeperkorn upřesnil, že klid zbraní potrvá každý den od 06.00 do 15.00 místního času, tedy od 5.00 až do 14.00 středoevropského letního času, a dodal, že dohoda počítá s tím, že v případě potřeby může být kterákoli z pauz prodloužena o jeden den.

Peeperkorn řekl, že cílem kampaně je naočkovat 640 000 dětí mladších deseti let a akce je koordinována s izraelskými úřady. „Tuhle humanitární pauzu potřebujeme. To bylo nadmíru jasné. Máme ohledně toho dohodu, takže očekáváme, že ji všechny strany dodrží,“ řekl Peeperkorn. „Nebudu tvrdit, že je to ideální cesta vpřed. Ale je to schůdná cesta vpřed,“ dodal k přislíbeným přestávkám v bojích.

Avizované humanitární pauzy nemají nic společného s komplexní dohodou o příměří a propuštění rukojmích, kterou se mezi Izraelem a Hamásem už řadu měsíců snaží zprostředkovat Spojené státy, Egypt a Katar. Tato jednání, dosud bez úspěchu, pokračovala i tento týden v Káhiře a v Dauhá.

Hamás „je připraven spolupracovat s mezinárodními organizacemi pro zabezpečení této (očkovací) kampaně“, uvedl v prohlášení člen politického vedení hnutí Básim Naím.

Nejmenovaný představitel Izraele agentuře AP ještě před oznámením plánu řekl, že se předpokládá určitá taktická pauza v bojích, která umožní očkování. Izraelská armáda se k této věci dosud oficiálně nevyjádřila, ale již v minulosti vyhlašovala v některých oblastech omezené pauzy v bojích, aby umožnila mezinárodní humanitární operace.

Úřad izraelského ministerstva obrany COGAT, který má na starosti palestinské civilní záležitosti, ve středu uvedl, že očkovat se bude v koordinaci s izraelskou armádou „v rámci rutinních humanitárních pauz, které umožní obyvatelstvu dostat se do zdravotnických středisek, kde bude očkování prováděno“.

Naočkování obyvatel

Už v neděli COGAT oznámil, že přes hraniční přechod Kerem Šalom dopravil do Pásma Gazy 25 100 ampulek vakcíny proti polioviru, které podle úřadu vystačí k naočkování 1255 milionu osob proti dětské obrně, tedy více než poloviny obyvatel Pásma Gazy. Děti a mladiství do 18 let tvoří zhruba polovinu populace Pásma Gazy. Podle OSN je pro úspěch kampaně nutné, aby dvě dávky očkování dostalo alespoň 95 procent dětí do deseti let.

Ministerstvo zdravotnictví ovládané Hamásem už v červenci vyhlásilo epidemii dětské obrny, kterou spojilo s pokračující ofenzivou izraelských sil. Virus, který nemoc způsobuje, se našel v odpadních vodách. V polovině srpna pak byl zaznamenán první potvrzený případ u desetiměsíčního dítěte. Kvůli konfliktu mezi Izraelem a Hamásem se v Pásmu Gazy od loňského října výrazně zhoršily humanitární i hygienické podmínky.

Dětská obrna (poliomyelitida) je vysoce nakažlivé virové infekční onemocnění postihující nervový systém, může způsobit ochrnutí končetin. Ve většině světa se ji podařilo vymýtit právě očkováním. V posledních letech se ale znovu objevila v Afghánistánu, Pákistánu či některých afrických zemích, například v Nigérii.