Izrael nevpustí do Pásma Gazy žádnou humanitární pomoc. Podle ministra Kace jde o tlak na Hamás

Do Pásma Gazy nebude za současné situace pouštěna žádná humanitární pomoc, uvedl ve středu podle agentur izraelský ministr obrany Jisrael Kac. Spolu s dalšími kroky je to podle něj jeden z hlavních nástrojů tlaku, který Izrael vyvíjí na palestinské teroristické hnutí Hamás. Tel Aviv 12:24 16. dubna 2025

Následky izraelského útoku v Pásmu Gazy | Foto: Hatem Khaled | Zdroj: Reuters

Kac tak potvrdil současnou tvrdou politiku vlády Benjamina Netanjahua. Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí přitom tento týden uvedl, že situace v Pásmu Gazy je nyní pravděpodobně nejhorší za 18 měsíců trvání války.

Izrael přerušil veškeré dodávky humanitární pomoci do Pásma Gazy 2. března, hned po skončení první fáze příměří, která podle dohody trvala šest týdnů a během níž se nepodařilo vyjednat podmínky druhé fáze. Izraelská armáda pak od 18. března obnovila vojenské operace v Pásmu Gazy.

Hlavním důvodem zastavení dodávek je podle vlády snaha vyvinout tlak na Hamás, aby propustil zbývajících šest desítek živých i mrtvých rukojmích, které dosud zadržuje od teroristického útoku na jižní Izrael ze 7. října 2023. Izrael navíc Hamás viní, že zneužívá humanitární pomoc k obnovení vlastních sil. Hnutí to popírá.

„Jak jsem zmínil ve svém prohlášení, politika Izraele je jasná a do Gazy se nedostane žádná humanitární pomoc,“ prohlásil Kac podle serveru The Times of Israel. Reagoval tak na okamžitou kritiku ze strany krajně pravicových zákonodárců, když ve svém prohlášení krátce předtím uvedl, že Izrael hodlá v budoucnu vytvořit infrastrukturu pro distribuci humanitární pomoci prostřednictvím civilních společností.

„V současné realitě nikdo nedostane do Gazy žádnou humanitární pomoc a nikdo se k tomu ani nechystá,“ uvedl Kac. „Zdůraznil jsem, že pokud jde o budoucnost, musí být vybudován mechanismus pro využití civilních společností, aby v budoucnu neměl (k pomoci) přístup Hamás,“ dodal.