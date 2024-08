V Jihočínském moři se srazily lodě Filipín a Číny. Země se navzájem obviňují z provokací

V Jihočínském moři se v pondělí srazila čínská a filipínská plavidla. Podle čínské pobřežní stráže filipínská loď ignorovala varování a záměrně narazila do čínského plavidla. Filipínské úřady uvedly, že poškozena byla dvě jejich plavidla po srážce s čínskými loděmi, a obvinily Peking, že prováděl nezákonné a agresivní manévry. Informovala o tom agentura AFP. Incidenty v této oblasti jsou časté a ani srážky lodí těchto zemí tam nejsou neobvyklé. Peking/Manila 7:22 19. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filipínská vlajka nad zchátralou lodí Sierra Madre, kterou nechala filipínská vláda úmyslně na mělčině uváznout v roce 1999, aby posílila své nároky na sporné vody kolem mělčiny Second Thomas Shoal (archivní foto) | Foto: Erik De Castro | Zdroj: Reuters

„Navzdory četným varováním z čínské strany se filipínská loď 4410 úmyslně srazila s čínskou lodí 21551,“ uvedl mluvčí čínské pobřežní stráže pro čínskou státní televizi CCTV, kterou citovala agentura AFP. „Důrazně žádáme filipínskou stranu, aby okamžitě zastavila přestupky a provokace,“ dodal. Incident se odehrál kolem 3.24 místního času (neděle 21.24 SELČ).

Čínská pobřežní stráž také uvedla, že filipínské plavidlo vstoupilo do vod poblíž ostrůvku Second Thomas Shoal, který je součástí Spratlyho ostrovů, jež si nárokují Filipíny i Čína, poté, co mu čínské plavidlo zabránilo ve vstupu do vod u útesu Sabina Shoal. Filipínské úřady odmítly, že šlo o provokaci, a pohyb svého plavidla v oblasti označily za legální.

Podle mluvčího čínské pobřežní stráže Filipíny porušily prozatímní dohodu mezi Pekingem a Manilou.

Filipíny a Čína v červenci uzavřely dočasnou dohodu, jež měla deeskalovat napětí u sporné mělčiny Second Thomas Shoal v Jihočínském moři, neustoupily v ní ale ze svých územních nároků.

Dohoda se týká zásobování posádky výsadkové lodi Sierra Madre, kterou u ostrůvku nechala filipínská vláda úmyslně na mělčině uváznout v roce 1999, aby posílila své nároky na sporné vody kolem mělčiny. Od té doby tam udržuje malý kontingent námořníků.

Peking v červencové dohodě zopakoval požadavek, aby Manila loď Sierra Madre z oblasti odtáhla, ale povolil „z humanitárních důvodů“ posílat posádce zásoby, pokud Filipíny Čínu předem informují.

Čína si nárokuje prakticky celé Jihočínské moře, včetně částí, na které vznášejí nárok Filipíny, Vietnam, Indonésie, Malajsie a Brunej. Toto moře je bohatým lovištěm ryb, zřejmě skrývá i rozsáhlé zásoby ropy a zemního plynu a vedou tam významné námořní trasy.