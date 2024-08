Kanada vyzývá své obyvatele, aby necestovali do Izraele. Situace se může bez varování zhoršit, uvádí

Kanada vyzvala své obyvatele, aby se vyhnuli cestování do Izraele kvůli pokračujícímu ozbrojenému konfliktu v regionu a nepředvídatelné bezpečnostní situaci. Francie svým občanům doporučila, aby nyní nejezdili do Libanonu a pokud tam jsou, aby ho co nejdříve opustili. Informovala o tom agentura Reuters. Ottawa 8:21 4. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelský protiraketový systém Iron Dome zachycuje rakety vypálené z Libanonu směrem na Izrael nad izraelsko-libanonskou hranicí poblíž Haify, pohled ze severního Izraele, 4. srpna 2024 | Foto: Ammar Awad | Zdroj: Reuters

„Bezpečnostní situace se může bez varování dál zhoršit. Pokud ozbrojený konflikt nabere na intenzitě, mohlo by to ovlivnit vaši možnost odcestovat (z Izraele),“ uvedla kanadská vláda. „Mohlo by to vést k výpadkům v dopravě, včetně uzavření vzdušného prostoru a rušení a odklánění letů,“ dodala.

V Gaze zemřelo po izraelském zásahu školy deset Palestinců. Jde o druhý podobný útok tento týden Číst článek

Francouzská diplomacie na svém webu upozornila, že letecká spojení z Libanonu jsou zatím stále k dispozici, a vybídla Francouze, aby tuto blízkovýchodní zemi opustili co nejdříve. Zopakovala doporučení, aby se nyní cestám do této destinace vyhnuli.

Podle serveru listu The Times of Israel se dál zvyšuje počet leteckých společností omezujících kvůli bezpečnostním obavám letecké spojení s Izraelem. V sobotu španělské nízkonákladové aerolinky Iberia Express zrušily do pondělí lety do Tel Avivu i z Tel Avivu. Španělská firma Air Europa pak zrušila lety do Izraele a z Izraele od neděle do středy, píše The Times of Israel.

Podle izraelské televize Channel 12 v zahraničí kvůli rušení letů uvázlo kolem 100 000 Izraelců. Lety z Izraele a do Izraele již zrušilo nejméně 18 aerolinek, uvedl ve své zprávě server listu The Times of Israel.

Letecké společnosti se podle Reuters vyhýbají také libanonskému a íránskému vzdušnému prostoru a kromě Izraele ruší lety také do Libanonu. Spoje do Bejrútu dočasně pozastavila například společnost Air France.

Izraelský nálet na Západním břehu zabil pět lidí, včetně velitele Hamásu Číst článek

Izrael od loňského října vede v Pásmu Gazy válku s palestinským teroristickým hnutím Hamás. Tento týden se napětí na Blízkém východě vyhrotilo poté, co výbuch v Teheránu zabil vůdce politického křídla Hamásu Ismáíla Haníju. K útoku se nikdo nepřihlásil, Hamás jej však přisoudil Izraeli a Írán slíbil židovskému státu za atentát provedený na své půdě tvrdou odplatu.

O pomstě na všech frontách hovoří i další spojenec Hamásu, libanonské šíitské hnutí Hizballáh, jehož nejvyšší vojenský velitel Fuád Šukr tento týden zemřel při izraelském vzdušném úderu na předměstí Bejrútu.

Česko vyzvalo Čechy k opuštění Libanonu s ohledem na bezpečnostní situaci už loni v říjnu a varování je s nedělní aktualizací stále v platnosti.