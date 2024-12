Kubilius připravuje EU na válku, aby byl v Evropě mír. ‚Rusko může zaútočit za pár let,‘ říká

V prosinci se stal historicky prvním eurokomisařem pro obranu a jeho úkolem je zvýšit obranyschopnost Evropské unie, prohloubit spolupráci obranného průmyslu v Evropě a sehnat na obranu výrazně víc peněz než v současnosti. Podle Draghiho zprávy bude nutné do ní v příštích deseti letech investovat 500 miliard eur. „Nejdůležitější a nejtěžší ale bude zabránit ruské agresi,“ tvrdí exkluzivní host Bruselských chlebíčků, eurokomisař Andrius Kubilius. Bruselské chlebíčky Brusel/Praha 7:25 16. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mír v Evropě | Zdroj: Český rozhlas

Rok 2030 je tím rokem, kdy by podle litevského eurokomisaře mohlo být Rusko připravené napadnout některý ze států EU nebo NATO v Evropě. „Vycházím z informací zpravodajských služeb velkých členských zemí, jako je Německo. A ty o tom takhle mluví,“ popisuje Andrius Kubilius.

„Beru to velmi vážně. Z mého pohledu by bylo velkou chybou nebrat tyto predikce jako základ pro utváření naší obranné politiky,“ dodává s tím, že ruská válečná ekonomika je schopná za půl roku vyprodukovat tolik výzbroje, jako má v současnosti celá německá armáda, a za tři měsíce jí vyrobí tolik, kolik státy NATO za rok.

Putin v pokušení

„Rusové dobře vědí, jak na tom jsme a jaké jsou naše schopnosti. A můžou dojít k závěru, že jsme slabí a můžou být v pokušení to otestovat. Jak by to dopadlo, zdali bychom vyhráli, nebo trpěli? Kdo ví. Ale je mnohem lepší to Putina vůbec nenechat zkusit,“ soudí bývalý litevský premiér a do konce listopadu europoslanec z frakce evropských lidovců, který má v nové Evropské komisi kromě obrany na starosti také vesmír.

Andrius Kubilius, historicky první eurokomisař pro obranu | Foto: Filip Nerad | Zdroj: Český rozhlas

Pokud se podle něj EU neshodne na tom, že tato hrozba je reálná, a nezačne se na ni připravovat, může zopakovat chybu evropských mocností z 30. let minulého století.

„Kdy Churchill skoro sám objížděl Británii a Evropu a varoval, že se blíží válka a že se Hitler na ni chystá, vyrábí tanky, vojenské lodě a letadla. Tehdejší Británie a Francie ale tvrdily, že válka nebude. A my víme, jak to skončilo. Nejprve přišla Mnichovská dohoda, která rozbila Československo. Pro mír – to byla tehdejší mantra. A co bylo potom, to taky víme,“ připomíná vývoj vedoucí k rozpoutání druhé světové války.

Ne militarizace, ale mír

Andrius Kubilius chce podle svých slov unii na takovou eventualitu připravit. Při zvyšování evropské obranyschopnosti by se měla zaměřit na pět klíčových oblastí: vytvořit jednotný evropský obranný trh, víc investovat do obranných technologií a do obrany jako takové, víc spolupracovat v obraně a zvýšit politickou vůli a ochotu převzít větší odpovědnost za svou obranu a nespoléhat se jen na USA.

Rozpracovat tyto body má tzv. Bílá kniha o budoucnosti evropské obrany, kterou 68letý eurokomisař chystá spolu s novou šéfkou unijní diplomacie Kajou Kallasovou jako jednu z klíčových iniciativ nové Komise v prvních sto dnech jejího fungování. Představit ji mají někdy na začátku roku 2025.

„Mojí hlavní prací bude udělat všechno pro to, aby se do Evropy vrátil udržitelný mír a vydržel už napořád. Jak říká staré latinské přísloví: Chceš-li mír, připravuj se na válku,“ přibližuje motto své mise Kubilius, který se při slyšení v Evropském parlamentu označil za mírového komisaře a odmítl, že by chystal militarizaci Evropy.

Kde chce Andrius Kubilius získat potřebné stovky miliard na evropskou obranu a jak se chystá změnit fungování evropského obranného průmyslu? Jak se mu spolupracuje s estonskou šéfkou unijní diplomacie, se kterou se dělí o velkou část své práce? Už si vykolíkoval svůj vlastní prostor? A v čem se nejvíc liší práce v Evropské komisi od europarlamentu?

