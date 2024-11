Týdny učení, nervy i politika. Vše o zákulisí ‚grilování‘ budoucích eurokomisařů

Většina kandidátů na nové evropské komisaře zatím úspěšně prošla při veřejných slyšeních ve výborech Evropského parlamentu, a to včetně českého uchazeče Jozefa Síkely. Zelenou od europoslanců zatím nedostal jen Maďar Olivér Várhelyi. „U něj hraje velmi výraznou roli i politika,“ upozorňuje ve speciální epizodě Bruselských chlebíčků Barbora Pištorová z webu Euractiv.cz. Bruselské chlebíčky Brusel/Praha 6:46 11. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Grilování“ eurokomisařů | Zdroj: Český rozhlas

Slyšením předcházely týdny náročných příprav jednotlivých kandidátů. Hned pět jich pomáhala přichystat zástupkyně generálního ředitele Evropské komise pro spravedlnost Irena Moozová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si speciální Bruselské chlebíčky o průběhu veřejných slyšení kandidátů na nové evropské komisaře

„Každý kandidát je jiný a tomu musíte přizpůsobit přípravu. Někdy na to musíte jít velice pedagogicky, ale někdy máte komisaře, kteří už mají celkem jasnou vizi. U nich jde o korekci toho, aby jejich portfolio zapadalo do obrázku budoucí Komise,“ popisuje zkušená česká úřednice bruselské exekutivy přístup ke svým „studentům“. Spolu s kolegy pro ně připravila až 400stránkové studijní podklady.

Ani poctivá příprava podle Ireny Moozové ale nemusí stačit. „Je to sázka do loterie. Nikdy nevíte, zda parlament nepřijde s nějakou otázkou, s kterou nikdo nepočítal. I ty nervy jsou tam veliké. Pro každého z nich je to vrchol profesní dráhy a může se stát, že se to s těmi nervy nezvládne nebo že se do toho někdo zamotá,“ přibližuje další možné nástrahy při tzv. grilování v europarlamentu.

Co slíbit a co ne

S přípravou českého kandidáta Jozefa Síkely pomáhala česká velvyslankyně při EU Lucie Šestáková, která by se mohla také stát budoucí šéfkou jeho kabinetu. Český eurokomisař podle ní strávil spoustu hodin na schůzkách se členy Výboru pro rozvoj, před kterým měl slyšení, s vedoucími dalších výborů i s vedením celého europarlamentu a jednotlivých frakcí. K tomu se od začátku na slyšení připravoval s úředníky generálního ředitelství Komise pro mezinárodní rozvoj.

„Třetí důležitá stránka je intenzivní samostudium, kde jsou to zase hodiny a dny studia,“ doplňuje Lucie Šestáková, jak vypadala příprava Jozefa Síkely. Ten si dva dny před samotným vystoupením v europarlamentu vyzkoušel i grilování nanečisto před úředníky Komise.

Jozef Síkela během slyšení před europoslanci z Výboru pro rozvoj | Foto: Wiktor Dabkowski | Zdroj: Profimedia

„Náročné je to časově. Musíte si zjistit priority a obavy jednotlivých členů Evropského parlamentu. Zjistit, co se dá Evropskému parlamentu slíbit a co se mu slíbit nedá,“ dodává česká velvyslankyně, jejíž „žák“ nakonec zdárně slyšením prošel a teď čeká, až europoslanci schválí novou Evropskou komisi jako celek.

To by se mohlo stát na plenární schůzi na konci listopadu a čerstvý tým Ursuly von der Leyenové by tak mohl začít fungovat od začátku prosince.

Čekání na první úder

To ovšem za předpokladu, že všichni kandidáti svými slyšeními úspěšně projdou. Tento týden čekají ještě všechny navržené výkonné místopředsedy a místopředsedkyně Komise a v jejich případě může hrát důležitou roli i zákulisní politika.

Lubica Karvašová, slovenská europoslankyně a místopředsedkyně Výboru pro rozvoj v Evropském parlamentu | Foto: Zdeňka Trachtová | Zdroj: Český rozhlas

„Teď jsou všichni v takových vyčkávacích blocích, každý na svém koňovi, a čeká se, odkud přijde první úder. Ze které politické skupiny přijde nějaká první pochybnost,“ líčí slovenská europoslankyně Lubica Karvašová, místopředsedkyně výboru.

Ten bude tento týden „grilovat“ italského kandidáta na místopředsedu Komise pro kohezi Raffaela Fitta, který je kvůli své příslušnosti k evropským konzervativcům a straně Bratři Itálie považovaný za potenciálně ohroženého.

Do této skupiny patří také maďarský adept Olivér Várhelyi, s jehož výkonem nebyli europoslanci spokojeni a musí odpovědět na dodatečné dotazy. Pochybnosti vyvolala jeho vyjádření k otázkám potratů nebo vakcín z Ruska a Číny. Odmítl se také omluvit za to, že v minulosti nazval europoslance idioty.

„Nespojenost souvisela i s maďarskou vládou, když to řeknu takhle zjednodušeně. Jde o nominanta Viktora Orbána, u kterého je velká nespokojenost s tím, jak pečuje o právní stát v Maďarsku,“ poznamenává Barbora Pištorová, která „grilování“ kandidátů sledovala přímo na místě v Bruselu.

Jaká atmosféra provází letošní slyšení uchazečů o křesla v nové Evropské komisi a nakolik jejich první týden poznamenaly souběžně konané americké prezidentské volby? Jak probíhalo „grilování“ Jozefa Síkely a jak ho hodnotili přítomní europoslanci? A jaké politické dohody se pečou v zákulisí tzv. hearingů? Poslechněte si speciální Bruselské chlebíčky.

Olivér Várhelyi | Foto: Alexandros Michailidis / Pool | Zdroj: Reuters