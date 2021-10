V Libyi zadrželi kolem 4000 migrantů. Při akci jeden člověk zemřel a 15 bylo zraněno

Libyjské úřady v pátek provedly masivní zátah vůči migrantům na západním předměstí Tripolisu, při němž zatkly asi 4000 lidí včetně žen a dětí. Podle agentury Reuters to oznámilo místní ministerstvo vnitra. OSN uvedla, že podle předběžných zpráv při akci zahynul jeden člověk a asi 15 jich utrpělo zranění. Zátah byl podle úřadů součástí kampaně proti nelegální migraci a obchodu s drogami. Tripolis 17:36 2. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Libyi bylo při pátečním zátahu zadrženo na 4000 lidí (ilustrační foto) | Foto: Ismail Zitouny | Zdroj: Reuters

Činitelé v pátek nejprve uváděli, že pořádkové síly zatkly 500 lidí, v sobotu však tento údaj upravili na 4000. Úřady zasahovaly na místě, které je známým uzlem při cestě migrantů do Evropy. Oblast zažila za poslední roky několik vln utečenců, podle expertů na místě je však ta nynější zatím zřejmě nejsilnější.

Úřady převezly zadržené migranty do záchytných zařízení v Tripolisu a jeho okolí. V těchto centrech podle odborníků panují otřesné životní podmínky a řada migrantů tam čelí násilnostem a zneužívání od strážných.

Činitel libyjské vlády agentuře Reuters sdělil, že úřady budou chtít navrátit co největší množství zadržených utečenců do jejich rodných zemí. Mnoho z těch, které úřady zatkly, údajně žilo v Libyi řadu let bez patřičných povolení.

Jeden mrtvý a 15 zraněných

Zvláštní vyslanec Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) v Libyi Vincent Cochetel médiím sdělil, že policie při zátahu postupovala příliš tvrdě a řadu lidí vyhnala z jejich domovů. Při akci podle něj jeden člověk zemřel a 15 jich přišlo ke zraněním. „Nemělo by nás překvapovat, že se pak lidé bojí a budou se pokoušet odplout po moři,“ řekl.

Od povstání z roku 2011 podporovaného NATO, při němž byl svržen a zabit dlouholetý diktátor Muammar Kaddáfí, je Libye významným tranzitním bodem pro migranty, kteří utíkají před chudobou na Blízkém východě a v Africe do Evropy.

Situace zneužívají převaděči, kteří přivádí do Libye utečence přes některé ze šesti sousedních zemí. Následně migrantům za poplatek nabízejí místa na přeplněných nafukovacích lodích, v nichž se pak utečenci pokouší zdolat riskantní cestu přes Středozemní moře do Evropy.

Počty migrantů mířících z Libye na sever v poslední době rostou, libyjská pobřežní stráž zadržela za letošek na moři asi 25 000 utečenců a vrátila je zpátky do země. Za prvních devět měsíců tohoto roku se přes 1100 utečenců utopilo po převržení jejich lodi, skutečná bilance je však podle expertů zřejmě vyšší.