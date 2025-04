Lidé se nepoučili, volí míň odolná a levnější řešení, říká nepálský architekt 10 let po ničivém zemětřesení

Muži skládají cihly z korby maličkého nákladního auta. Za rohem se turisté fotí před starými chrámy, vládne tady čilý stavební ruch. Budovu někdejší radnice museli po zemětřesení strhnout, před rokem ji začali stavět znovu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nakolik obnovili Nepálci památky po zemětřesení před 10 lety? Neinformovaný by to takřka nepoznal

Nacházíme se v památkové rezervaci zapsané na seznamu UNESCO. Nemůže se proto stavět z železobetonu, ale používají se tradiční materiály i techniky. Stručně řečeno: cihly a dřevo. Na stavbu dohlíží Bizeral Kudžu z úřadu města Bhakthapur.

Právě toto město ležící v káthmándském údolí je proslulé svými chrámy, paláci s vyřezávanými dveřmi a úzkými uličkami. Zemětřesení tady způsobilo velké škody. Dnes by to ale neinformovaný návštěvník takřka nepoznal.

Neziskové organizace vyhlašují sbírky na pomoc po zemětřesení v Myanmaru a Thajsku Číst článek

„Za těch deset let jsme měli šest nebo sedm vlád. Takže z politického hlediska zde vládne chaos a je skoro zázrak, že se toho podařilo tolik,“ hodnotí Rabindra Puri, architekt a restaurátor, který jako první Nepálec získal cenu UNESCO za ochranu kulturního dědictví.

Krátce po zemětřesení slíbily země z celého světa přispět na obnovu Nepálu v přepočtu 70 miliard korun. Kolik peněz nakonec do Nepálu přišlo?

„Tehdy jsme si říkali, kdyby z té slíbené částky nakonec přišla aspoň polovina, bylo by to skvělé. Nakonec to bylo 60 možná 70 procent. To jsou úžasné peníze a bez nich bychom to nedokázali. Neopravovaly se jen památky, ale i školy, policejní stanice nebo úřady,“ říká Rabindra Puri.

Lidé se ale podle něj příliš nepoučili. Pokud jde o přísná stavební pravidla pro nové domy, zůstalo vše jen u slibů a při stavbě volí lidé znovu levnější, ale méně odolná řešení.