Organizace amerického mediálního magnáta Michaela Bloomberga pomohla vrátit volební právo už více než 30 tisícům trestanců. Zaplatila za ně pokuty a další poplatky, které dlužili státu. Informuje o tom web The Hill. Floridské zákony odebírají trestancům volební právo, pokud nemají zaplacené všechny dluhy vůči státu. Ty často přesahují i tisíc dolarů (přes 23 tisíc korun). New York 21:16 22. září 2020

Bývalý starosta New Yorku Bloomberg se neúspěšně ucházel o demokratickou nominaci do listopadových voleb prezidenta Spojených států. Teď podporuje kandidaturu viceprezidenta z let 2008-2016 Joea Bidena.

Bloomberg na podporu jeho kampaně proti prezidentu Donaldu Trumpovi pouze na Floridě věnoval nejméně 100 milionů dolarů, což je v přepočtu přes 2,3 miliardy korun.

Florida je tradičně jedním z rozhodujících států v amerických volbách. Před čtyřmi lety tam Trump svou rivalku Hillary Clintonovou porazil rozdílem 113 tisíc hlasů, což představovalo o něco víc než jedno procento ze všech hlasů odevzdaných na Floridě.