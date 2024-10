Milton byl to nejhorší, co jsem zažila, popisuje Češka z Floridy. Její dům na pobřeží čeká demolice

Hurikány Helene a Milton, které v posledních 14 dnech zasáhly americký stát Florida, za sebou zanechaly rozsáhlou spoušť. Podle předběžných analýz mohou škody dosáhnout v přepočtu až 2 bilionů a 300 miliard korun. Ničivá síla hurikánů postihla i Čechy žijící na Floridě. Toto je příběh manželů Heleny a Jamese Keitgesových, kteří mají, nebo spíš měli dům na západním pobřeží Floridy, ale letos na jaře se přestěhovali více do vnitrozemí. Od stálého zpravodaje Seminole 10:55 14. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hurikán za sebou nechaly rozsáhlé škody | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Vítá nás Helena Keitges a také dva psi. I oni přežili hurikán. „Okolo našeho baráku byla úplná smršť. Byla tam udělaná nová koupelna, ale byl tam pomalu metr a půl vody. Proud byl strašně silný, takže všechno rozházel. My jsme se snažili všechno dát nahoru, ale i mikrovlnka seshora vypadla dolů. To musela být obrovská síla vody, když vytáhla mikrovlnku ze zdi,“ popisuje Češka, která žije v USA přes 10 let. Tyto škody způsobil hurikán Helene. A pak přišel Milton.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Pavla Nováka

„To už nám řekli, že je nebezpečné tam být. Teď nás určitě čeká demolice a pak se uvidí, jestli nám někdo pomůže. FEMA (Federální agentura pro krizové řízení – pozn. red.) občas dává dotaci, ale dům se bude muset postavit nahoře v místě, které se nebude zaplavovat. Nyní už nikomu nepovolí postavit v záplavové zóně nový dům,“ říká.

My ovšem sedíme v jiném domě, který vypadá docela bytelně. Sem se manželé přestěhovali, protože už nechtěli být na pobřeží. „Řekli jsme dost po třech záplavách, kdy jsme měli po kolena vody, a nebyl to hurikán, ale jen tropická bouře. Byl to strašný stres. Milton byl nejhorší, co jsme tady zažili. Já tady žiju deset let, jedenáct pomalu. Rychlost větru, ta byla hrozná, ale mohla být i horší. Měli jsme tady jedenáct lidí, čtyři psy, dvě kočky, a všichni jsme to přežili ve zdraví. A vlastně jsme tady okolo měli jenom pár listů,“ popisuje.

Helena Keitges ukazuje fotky svého zničeného domu na pobřeží | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Helena Keitges nyní ve svém domě ubytovává mladou rodinu. „Jsou to naši kamarádi, které známe mnoho let a byli jsme jim dokonce i na svatbě. Chudáci ztratili úplně všechno a nemají, kam jít. Mladá rodina s dvouletým dítkem. Naštěstí mají práci, takže podepsali smlouvu na nějaký pronájem,“ říká.

Po šesti dnech nastal v životě rodiny pokrok. „Po pěti dnech jsme měli zpět elektriku, ale po šesti dnech máme zpátky internet. To je prostě něco úžasného, člověk normálně vůbec nevnímá, jak příjemné a užitečné je, když ho má. Když nemáte internet, nevíte nic. To bylo pro nás peklo,“ říká Helena Keitges z floridského městečka Seminole, 14 kilometrů od pobřeží.