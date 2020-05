Přátelé mu říkali ‚Něžný obr‘. Kdo byl George Floyd, kvůli kterému se demonstruje v desítkách měst?

Šestačtyřicetiletému Georgi Floydovi, který zemřel v pondělí poté, co mu při zatýkání klečel policista Derek Chauvin několik minut na krku, přátelé přezdívali „Velký Floyd“ či „Něžný obr“. Do Minneapolisu se přestěhoval po propuštění z vězení, kde strávil pět let kvůli ozbrojenému vloupání.

profil Minneapolis 16:10 30. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít