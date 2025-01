ONLINE: K zajištění mírové dohody by bylo třeba 200 tisíc členů mírových sil, řekl Zelenskyj

K zabránění dalšímu ruskému útoku na Ukrajinu po případné dohodě o příměří, která by ukončila současné boje, by bylo zapotřebí nejméně 200 tisíc příslušníků evropských mírových sil. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po svém úterním projevu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Na jeho vyjádření upozornila některá média jako server RBK-Ukrajina nebo ruská služba BBC.

