ONLINE: Lídři EU vyzvali k větší pomoci Ukrajině. Chtějí podpořit hlavně vojenský průmysl

Ke zvýšení podpory Ukrajiny, která se dál brání ozbrojené ruské agresi, a rovněž i podpory ukrajinského obranného průmyslu vyzvali v Bruselu prezidenti a premiéři zemí Evropské unie. Summit EU zároveň odsoudil podporu, kterou některé státy poskytují Rusku při vedení jeho útočné války proti ukrajinskému lidu. Vyplývá to ze závěrů jednání, na kterých se šéfové unijních zemí a vlád shodli. Zdůrazněna je rovněž další podpora a rozvoj ukrajinského obranného průmyslu a prohloubení jeho spolupráce s obranným průmyslem v EU

Prezidenti a premiéři v závěrech, které se týkají Kyjeva, zdůraznili „svou podporu komplexnímu, spravedlivému a trvalému míru založenému na zásadách Charty OSN a mezinárodním právu, v souladu s klíčovými principy a cíli ukrajinského mírového plánu, a zdůraznili zásadu, že žádná iniciativa týkající se Ukrajiny nesmí být podniknuta bez Ukrajiny“.

„Aby se mohla Ukrajina účinně bránit ruské agresi, vyzývá Evropská rada k urychlenému zvýšení úsilí, zejména pokud jde o dodávky systémů protivzdušné obrany, munice a raket, jakož i o poskytnutí nezbytného výcviku a vybavení pro ukrajinské brigády,“ dodává desetistránkový dokument.

Zdůrazněna je rovněž další podpora a rozvoj ukrajinského obranného průmyslu a prohloubení jeho spolupráce s obranným průmyslem v EU.

Unijní lídři rovněž znovu potvrdili „neochvějný závazek Evropské unie poskytovat Ukrajině a jejímu lidu trvalou politickou, finanční, ekonomickou, humanitární, vojenskou a diplomatickou podporu tak dlouho a tak intenzivně, jak to bude potřeba“.

„Rusko nesmí zvítězit,“ stojí v textu. Některé baltské země podle informací chtěly text změnit na „Ukrajina musí zvítězit“, nicméně šéf unijních summitů António Costa nakonec prosadil tuto verzi s tím, že jde i o vzkaz světu a zejména budoucí americké administrativě prezidenta Donalda Trumpa, který nastoupí do funkce 20. ledna.

V summitových závěrech se hovoří i o finanční pomoci pro Kyjev. Celkové platby pro Ukrajinu „budou v roce 2024 činit 16,2 miliardy eur; v roce 2025 se očekává, že platby dosáhnou 12,5 miliardy eur“, píše se v textu.

V období let 2024 až 2027 by měla Ukrajina od EU dostat celkem až 50 miliard eur v grantech a půjčkách. Vyplácení pravidelné čtvrtletní platby je podmíněno tím, že Ukrajina každé čtvrtletí až do konce roku 2027 předloží řádně odůvodněnou žádost o výplatu peněz.

Peníze jsou určeny na podporu makrofinanční stability a fungování veřejné správy země, která se již téměř tři roky brání ruské invazi.

Unijní lídři rovněž odsoudili „zesílenou a záměrnou ruskou kampaň proti ukrajinské energetické a další civilní infrastruktuře“ a podporu třetích zemí poskytovanou Rusku při jeho válce proti Ukrajině.

„Transfery zbraní a prohlubující se vojenská spolupráce mezi Ruskem a KLDR a Íránem, stejně jako rozmístění vojenských sil KLDR v Rusku a jejich použití na bojišti proti Ukrajině představují mezinárodní eskalaci války s vážnými důsledky pro mezinárodní mír a bezpečnost,“ stojí v závěrech.

„Evropská rada naléhavě vyzývá všechny země, aby okamžitě zastavily jakoukoli přímou či nepřímou pomoc Rusku v jeho útočné válce proti Ukrajině,“ dodává text.