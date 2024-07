Palestinské frakce podepsaly ‚Pekingskou deklaraci‘. Chtějí po konci války vytvořit prozatímní vládu

Palestinské hnutí Fatah, teroristické hnutí Hamás a dalších 12 palestinských frakcí v úterý v Číně po třech dnech jednání podepsaly dohodu o vytvoření takzvané prozatímní vlády národního usmíření v Pásmu Gazy, až na tomto palestinském území skončí válka. Podle agentury AFP to oznámil čínský ministr zahraničí Wang I. Peking 9:23 23. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zástupci palestinských frakcí po podpisu dohody v Pekingu s čínským ministrem zahraničí Wangem Yi | Zdroj: AFP / Profimedia

Cílem Fatahu i Hamásu je podle televizní stanice Al-Džazíra vytvoření palestinského státu s hranicemi z roku 1967. Frakce však zůstávají rozdělené v názoru na prostředky, jak toho dosáhnout – Fatah se přiklání k vyjednávání, zatímco Hamás obhajuje ozbrojený boj proti Izraeli. Obě skupiny jsou znesvářené od krvavého převratu z roku 2007, při kterém Hamás převzal od Fatahu moc v Pásmu Gazy.

Za Hamás v Pekingu jednal vůdce politického křídla hnutí Ismáíl Haníja a za stranu Fatah její místopředseda Mahmúd Alúl. Dohoda mezi oběma frakcemi přináší potenciální průlom v době, kdy Izrael a Hamás patrně dosahují pokroku v jednáních o příměří v Pásmu Gazy.

Spolupráci obou palestinských hnutí považuje řada expertů za klíčovou pro poválečnou obnovu Gazy, podotýká list The New York Times. Frakce v Pekingu naposledy jednaly v dubnu, kdy pokusy o smíření selhaly.

„Dnes podepisujeme dokument, který vyzývá k národní jednotě, a jsme odhodláni završit cestu národní jednoty,“ řekl v úterý Al-Džazíře vysoký představitel Hamásu Músa abú Marzúk.

Z dosavadních informací není jasné, zda je Hamás ochotný definitivně se vzdát boje jako prostředku k vytvoření palestinského státu. Při rozhovorech v Káhiře a Dauhá o příměří s Izraelem dalo teroristické hnutí najevo, že by po skončení války mohla Pásmo Gazy a Západní břeh Jordánu spravovat vláda složená z nestraníků, což by otevřelo cestu k uspořádaní všeobecných palestinských voleb, píše The New York Times.