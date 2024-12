Požár synagogy v Melbourne vznikl úmyslně, tvrdí svědci. Premiér ho označil za antisemitský útok

Australský premiér Anthony Albanese označil čtvrteční požár synagogy, jehož příčinu vyšetřuje policie, za násilný antisemitský útok, informuje australská stanice ABC. Podle svědků incidentu do komplexu synagogy dva maskovaní muži vhodili hořlaviny, které vzápětí zapálili ve chvíli, kdy se na místě několik lidí modlilo. Jeden člověk utrpěl popáleniny, ostatním se podařilo uprchnout zadními dveřmi. Melbourne 6:37 6. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Svědek, který se účastnil ranních modliteb, vstoupil do synagogy a viděl dvě osoby v maskách, uvedl detektiv Chris Murray | Foto: Con Chronis / EPA | Zdroj: Profimedia

Hasiči k požáru synagogy na jihovýchodě Melbourne dorazili v pátek kolem 4.00 místního času (ve čtvrtek v 18.00 SEČ). Podle svědků bylo v té době v synagoze několik věřících, kteří se účastnili ranních modliteb.

Několik lidí uvedlo, že vidělo maskované muže hodit do komplexu zápalné lahve nebo vylít hořlaviny. Jeden člověk byl zraněn a budova synagogy byla značně poškozena.

Policie uvedla, že má podezření na úmyslné založení požáru, avšak okolnosti stále vyšetřuje. „Svědek, který se účastnil ranních modliteb, vstoupil do synagogy a viděl dvě osoby v maskách. Zdálo se, že v prostorách synagogy rozšiřují nějaký druh hořlaviny,“ uvedl detektiv Chris Murray.

„Domníváme se, že to bylo úmyslné. Domníváme se, že to bylo cílené. Co nevíme, je proč, a to zjistíme,“ dodal.

Podle premiéra Albanese bylo cílem útoku „vyvolat strach“. „Toto násilí, zastrašování a ničení na místě modliteb je nehoráznost,“ uvedl s tím, že má „nulovou toleranci pro antisemitismus“ a že pachatelé budou dopadeni a postaveni před soud.

Do hašení požáru bylo zapojeno asi 60 hasičů a plameny se jim podařilo dostat pod kontrolu zhruba do 30 minut.