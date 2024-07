Pro podporu Ukrajiny hlasovala většina europoslanců. Odsoudili také Orbánovu ‚mírovou misi‘

Europoslanci ve středu v novém složení schválili první rezoluci po červnových volbách do Evropského parlamentu. Vyjádřili se pro pokračující podporu Ukrajině, která se od února 2022 brání ruské invazi. Kyjevu se podle 495 zástupců, kteří usnesení podpořili, musí poskytovat podpora tak dlouho, jak jen to bude nutné a v jakékoliv podobě. Sankce EU vůči Rusku a Bělorusku by navíc podle nich měly zůstat zachovány a dokonce rozšířeny.

