Putin dorazil do Vietnamu. Na návštěvě země nejspíš uzavře smlouvu podobnou strategické dohodě s KLDR

Ruský prezident Vladimir Putin ve středu přiletěl do Vietnamu, kde bude na návštěvě do čtvrtka. Informovaly o tom ruské tiskové agentury. Šéf Kremlu se v Hanoji setká s lídry komunistické země. Vietnam je pro Putina druhou zastávkou na cestě po Asii. V úterý dorazil do Pchjongjangu, kde se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem strávil zhruba devět hodin a podepsal dohodu o strategické spolupráci.

Hanoj 22:20 19. června 2024