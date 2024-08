Rusko dodalo Íránu moderní systémy protivzdušné obrany. Teherán je chce kvůli napětí v regionu

Rusko už začalo Íránu dodávat moderní radarové systémy a zařízení na obranu vzdušného prostoru, informoval v pondělí deník The New York Times (NYT) s odvoláním na dva nejmenované íránské činitele. Podle nich o to požádal Teherán v souvislosti s vyhroceným napětím na Blízkém východě, kde minulý týden zesílily obavy z otevřené konfrontace Íránu a Izraele.

Teherán/Moskva 11:14 6. srpna 2024