Trump je skvělý politický herec, fotky z útoku s ním zůstanou spojené už navždy, říká Klvaňa

Demokratická strana po útou na Donalda Trumpa částečně pozastavila svou kampaň, stáhla některé televizní reklamy. Útok odsoudili i další politici, třeba bývalý americký prezident Barack Obama. „Kdyby byly prezidentské volby teď, vyhraje Donald Trump. Jenže volby jsou za čtvrt roku a do té doby se může stát hodně věcí," řekl Radiožurnálu Tomáš Klvaňa z University of New York in Prague. Praha 13:51 14. července 2024

Jak jste přijal zprávy o útoku na Donalda Trumpa?

Shodou okolností jsem video z útoku viděl už před spaním. Trump na něm reagoval velmi duchapřítomně a já jsem v ten moment musel smeknout. Donald Trump je opravdu vynikající politický herec a má velkou odvahu.

Ještě v situaci, kdy nevěděl, jestli je střelec zneškodněn, tak velmi odvážně hrál pro tribuny. To ukazují i ty nyní už ikonické fotky, které obletí svět a navždy zůstanou spojené s osobností Donalda Trumpa.

Když se podíváme na dosavadní kampaň, jaká je? Houstlo napětí už dříve natolik, že bylo jen otázkou času, než se takový incident stane?

To si nemyslím, i když kampaň probíhá ve velmi nervózní atmosféře. Demokraté jsou od televizní debaty nervózní, že se Trump vrátí do Bílého domu. A toto je věc, která se samozřejmě zapíše do psychiky Američanů. Na druhou stranu mají Spojené státy ve střelbě na politiky už tradici.

Ale nemyslím si, že bylo jasné, že je něco takového jen otázkou času. Takové věci se ve Spojených státech dějí dlouhodobě.

Napovídají záběry, že mohla selhat ochranka Donalda Trumpa?

Samozřejmě selhala a totálně. Není možné, aby zhruba 100 metrů od Donalda Trumpa někdo ležel s puškou na vyvýšené budově. Rozhodně se to musí prošetřit a mám pocit, že v ochrance Donalda Trumpa budou padat hlavy.

Další eskalace

Jak by se měli příznivci obou prezidentských kandidátů k této situaci postavit?

Měli by se snažit krotit emoce a odpovídat rozumně.

Ale jde tedy o další polínko v ohni?

O tom se budeme moci přesvědčit už příští týden na republikánském sjezdu, kde dojde k jmenování Donalda Trumpa jako oficiálního kandidáta republikánské strany. Tam se určitě najdou i některé neodpovědné hlasy.

Už nyní jsem zaznamenal jednoho republikánského kongresmana, který tvrdí, že se atentát uskutečnil na pokyn Joea Bidena. To je neskutečně neodpovědné a některá taková tvrzení se objevují i u nás.

Jak se útok promítne do závěrečné fáze předvolební kampaně? Mohl by poznamenat samotného Donalda Trumpa?

Kdyby se volby odehrávaly příští týden, tak by Trump vyhrál s velkým náskokem. Jenže volby jsou za čtvrt roku a nikdo neví, co se do té doby stane.

Amerikou nyní hýbají emoce, ale nevíme, jak tyto emoce budou vypadat na konci kampaně. Samozřejmě se teď bude kampaň zaměřovat na nerozhodnuté voliče, kteří se o politiku tolik nezajímají a rozhodují se na základě emocí.

Jenže emoce jsou krátkodobé a odhadovat, co bude ve Spojených státech tématem v druhé polovině října, je dnes velmi náročné.

Například strana Roberta Fica prohrála evropské volby krátce po tom, co byl postřelen. Takže se tyto věci opravdu špatně odhadují dopředu.