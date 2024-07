Amerikanista: Kampaň se pro Trumpa stane osobní záležitostí, postoj k zbraním ale nepřehodnotí

Demokraté po atentátu na Donalda Trumpa stahují některé televizní spoty a přerušují kampaň. Současný prezident Joe Biden se vrátil z odpočinku a svému předchůdci v Bílém domě popřál hodně zdraví. „Demokratům se teď na Trumpa bude hůř útočit, kampaň ho začne vykreslovat jako mučedníka,“ předpokládá pro iROZHLAS.cz Kryštof Kozák z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Praha 10:14 14. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník na Donalda Trumpa střílel z velké vzdálenosti | Foto: Brendan McDermid | Zdroj: Reuters

Jak se promění prezidentská kampaň v Americe?

Obávám se, že se kampaň promění k horšímu. Donald Trump si totiž takové věci dobře pamatuje. Myslím si, že to z jeho strany přidá více negativní energie a celé se to pro Trumpa stane osobní záležitostí.

Zároveň si myslím, že kampaň Donalda Trumpa tento moment využije a začne ho vykreslovat jako mučedníka, kterého nejde porazit politicky, a tak je potřeba se ho zbavit jiným způsobem.

Je zajímavé, že na druhou stranu spolu po dlouhé době Donald Trump a Joe Biden mluvili civilněji. Joe Biden uvedl, že politické násilí nemá ve Spojených státech co dělat, a popřál Trumpovi dobré zdraví.

Pravděpodobně si uvědomili, že to co dělají, je může stát život, a třeba to povede k civilnějšímu vedení celé kampaně.

Pokud to shrneme, tak demokraté svoji kampaň spíše uklidní a republikáni půjdou opačným směrem?

Je to možné. Pro demokraty teď bude složité jakkoliv útočit na Donalda Trumpa, protože pak bude moci říkat, že tato rétorika je přesně to, co vede k politicky motivovaným vraždám. To se stalo i na Slovensku po atentátu na Roberta Fica.

Přehodnocení postoje?

Donald Trump je známý tím, že je otevřený k držení zbraní. Je možné, že po tomto útoku svůj názor přehodnotí?

Může se stát cokoliv, ale nemyslím si, že svůj postoj tak jednoduše přehodnotí. Nicméně může začít prosazovat jiná bezpečnostní opatření.

Útočník musel střílet vysoce kvalitní bezpečnostní puškou, protože střílel z velké dálky až za bezpečnostním perimetrem. Je tedy možné, že Donald Trump bude nyní otevřenější k regulaci tohoto typů zbraní. Ale nemyslím si, že svůj postoj dramaticky přehodnotí.

Jak časté jsou ve Spojených státech atentáty ať už na prezidentské kandidáty, nebo přímo na úřadující prezidenty?

Bohužel to v americké společnosti není ojedinělé. Největší trauma mají Američané asi z nevyjasněného atentátu na Johna Kennedyho. Z neúspěšných atentátů bych zmínil například ten na Ronalda Reagana, málem ho nepřežil.

Velmi známá je také historka o atentátu na Theodorea Roosevelta, kdy byl během svého projevu postřelen, ale do nemocnice odjel až poté, co svůj projev dokončil.