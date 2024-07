U Bidena zvítězila odpovědnost. Bude překvapení, když demokraté nenominují Harrisovou, říká Kolář

Ještě v sobotu říkal Joe Biden spolupracovníkům, že jeho kampaň jede plnou parou vpřed. V neděli ale sdělil světu, že z klání odstupuje. Dokážou demokraté najít kandidáta, který by mohl porazit republikána Donalda Trumpa? „Dost by mě překvapilo, kdyby byl nominován někdo jiný než Kamala Harrisová, protože je teprve na začátku a už se rozjíždí,“ řekl ve vysílání Radiožurnálu bývalý český velvyslanec v USA Petr Kolář. Rozhovor Praha 11:13 22. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Joe Biden a Kamala Harrisová | Foto: Carlos Barria | Zdroj: Reuters

Proč si myslíte, že se Biden rozhodl odstoupit?

Ono to postupně dozrávalo. Myslím si, že řada poměrně dobře informovaných lidí, kteří s Demokratickou stranou jsou spojeni dlouhodobě, předpokládala, že to udělá. Naposledy jsem o tom mluvil s Timothym Snyderem, když byl v Praze. I on odhadoval, že Biden kandidaturu složí.

Myslím si, že k tomu přispělo i to, že Biden onemocněl covidem. Začal být v izolaci a ještě k tomu zjistil, že mu dochází síly a skoro nikdo už ho nepodporuje. Najednou mu začali jeho blízcí a elity vlastní strany říkat, že má kandidaturu zvážit. Z toho vám musí začít hlodat v hlavě. V případě prezidenta Bidena zvítězila odpovědnost. Byl vždycky velmi profesionální politik, ale i profesionální Američan. V tom smyslu, že věděl, co je pro jeho zemi nejlepší. Sešlo se více faktorů a na prezidenta to dolehlo.

Možná to řeknu trochu drsněji, ale kdyby Biden zůstal v kampani, směřovali by demokraté k porážce?

Není to úplně jisté, ale velmi pravděpodobné. I střelba, která měla zabít prezidentského kandidáta Donalda Trumpa, z něj udělala hrdinu. Na sjezdech republikánů je vidět, jak se tato událost stala téměř jakýmsi symbolem božství. Kampaň na tom okamžitě začala stavět, dělá z něj bojovníka a válečníka.

Začala se objevovat silná vyjádření o tom, že byl vybaven Bohem a že je nad ním boží ruka. To, že kulka zasáhla Trumpa jen do ucha, je podle některých osudové a jasné znamení. Jsou to věci, které se do kampaně musí připočítat a změní pravidla hry. Najednou ho to hrozně nabilo oproti Bidenovi, který působil opravdu unaveně.

Petr Kolář, bývalý velvyslanec ve Švédsku, Irsku, USA a Rusku | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Pletl se, mluvil o Kamale Harrisové jako o Trumpovi nebo si spletl Zelenského s Putinem. Všechno to bylo příliš viditelné. I řada demokratů, kteří si nechtěli připustit, že Biden je na konci sil, to najednou viděla a začala působit panika. Někteří říkali, že ho volit nemohou, protože se bojí o Ameriku. Jestli by šli vůbec k volbám, to je otázka. Trumpovi to velmi nahrávalo.

Teď to může být velice zajímavé, protože Kamala Harrisová je teprve na začátku a už se rozjíždí. Od neděle do devíti hodin východního času bylo malými donory darováno dohromady 46,7 milionu dolarů. To je opravdu neuvěřitelný náboj.

Je podle vás silně pravděpodobné, nebo dokonce jisté, že se Demokratická strana sjednotí za Kamalou Harrisovou?

Odhadl bych, že ano. Dva kandidáti, o kterých se také mluvilo nejvíc, tedy guvernéři Kalifornie a Pensylvánie, už jí vyjádřili podporu. Podpořili jí manželé Clintonovi. Obamovi to neudělají, ti zůstanou neutrální, jak už ohlásili v roce 2020. Ale je řada jiných, kteří už se vyjadřují na její podporu. Dost by mě překvapilo, kdyby byl nominován někdo jiný i proto, že ona může nakládat s penězi, které byly doposud vybrány pro kampaň s Bidenem.