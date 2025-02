19 amerických států podalo žalobu na Muskův úřad DOGE, prý by neměl mít přístup k citlivým údajům

Devatenáct států USA zažalovalo u federálního soudu v New Yorku zvláštní odbor kabinetu prezidenta Trumpa pro efektivní vládnutí. Řízením odboru je pověřený Trumpův poradce miliardář Elon Musk. V žalobě státy žádají soud, aby zabránil v přístupu pracovníkům výboru k datům ministerstva financí. Obsahují citlivé informace daňových poplatníků. Odbor vedený nejbohatším mužem světa navíc nemá zákonné oprávnění do nich nahlížet. Washington 7:46 8. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řízením odboru je pověřený miliardář Elon Musk (archivní foto) | Foto: Mike Segar | Zdroj: Reuters

Žalobu podala generální prokurátorka státu New York Letitia Jamesová, která dříve žalovala Donalda Trumpa a jeho firmu v civilním sporu o nadhodnocování majetku jeho společností. K žalobě v případě jeho odboru pro efektivní vládnutí, který ovládá Musk, se připojily například Arizona, Connecticut, Wisconsin a dalších 15 států.

7:24 Amerikanista: Panuje obava, že data federálních zaměstnanců zneužijí technologické firmy Číst článek

Přístup pracovníků úřadu k rodným číslům nebo daňovým přiznáním občanů s sebou podle žalobců nese bezpečnostní rizika.

Poukazují na to, že orgán nemá podle zákonů oprávnění nahlížení do finančních toků schválených Kongresem. To už udělal v případě Agentury pro mezinárodní rozvoj USAID, která po zásahu úřadu přestala financovat americké humanitární projekty ve světě.

„Tato nevolená skupina, vedená nejbohatším mužem světa, není oprávněna mít tyto informace a výslovně usilovala o tento neoprávněný přístup, aby mohla nezákonně zablokovat platby, na které spoléhají miliony Američanů, platby za zdravotní péči, péči o děti a další nezbytné programy,“ uvedla Jamesová ve videoposelství, které zveřejnil její úřad.

Muskův úřad vznikl za účelem odhalování a odstraňování toho, co Trumpova administrativa považuje za nehospodárné vládní výdaje. Přístup DOGE k záznamům ministerstva financí, stejně jako jeho inspekce různých vládních agentur, podnítily mezi kritiky široké obavy z růstu Muskovy moci. Trumpovi a Muskovi příznivci naopak jásají, že se podaří omezit podle nich nafouklé vládní výdaje.