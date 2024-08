Útoky nožem jsou v Německu obecně vážný problém. Existují zóny, kam se nesmí nosit, vysvětluje politolog

Město Solingen má nějakých 160 000 obyvatel. Pachatel útočil na slavnostech připomínajících 650 let od jeho založení. Už se v této oblasti Severního Porýní-Vestfálska něco podobného stalo?

Situace je pikantní v tom, že jednak šlo o městské slavnosti, ale krom toho šlo i o slavnosti rozmanitosti, kde se měla slavit etnická rozmanitost Německa. To za prvé. Za druhé město Solingen je významným městem, kde se dlouhé desítky let vyrábí nože. Takže to je taky velmi pikantní situace.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s politologem Lukášem Novotným

Jinak v Severním Porýní-Vestfálsku, díval jsem se zběžně do statistik za minulý rok, se uskutečnilo nějakých 2900 útoků nožem. Přitom ne všechny se vztahují na útoky tohoto typu. Zhruba polovina se týká domácího násilí, ale je pravda, že víc, taky polovina pachatelů těchto trestných činů nemá německý pas.

Jak ve vysílání Radiožurnálu ráno připomněl český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka, zrovna před týdnem se v Německu otevřela intenzivní politická debata o rozšíření zón, kam se nebude moci s nožem s čepelí delší než šest centimetrů. Čili útoky nožem obecně v Německu jsou asi vážný problém?

Jsou vážný problém, to je pravda. A dokonce když zůstaneme v Severním Porýní-Vestfálsku, tak v Düsseldorfu a v Kölnu už existují tři zóny v centrech měst, kde je tento zákaz aplikován. Krom toho je možné průběžně i tyto zákazy zavádět u příležitosti různých oslav, karnevalů a podobných věcí.

Netýká se to jenom Severního Porýní-Vestfálska, ale jiných větších měst, třeba ve Stuttgartu do centra města též není možné formálně přijít vůbec se zbraní. Samozřejmě jaká je potom aplikační rovina a jak to policie kontroluje, to je velký problém.

Po útoku nožem v německém Solingenu zemřeli tři lidé, německá policie po pachateli stále pátrá Číst článek

A možná, když jsem mluvil o Stuttgartu, tak jedna věc, která se týká i České republiky, je to, že i během evropského mistrovství ve fotbale došlo ve fanzóně ve Stuttgartu při zápasu Turecka s Českem též k jednomu takovému ozbrojenému útoku nožem.

A mimochodem, zajímavostí ještě je i to, že i organizátoři evropského fotbalového mistrovství vydali přímo manuál, jak se chovat v případě, že se dostanete do davu, kde se něco podobného odehraje.

Německá policie varovala v souvislosti s útokem před šířením fám. Opakovala, že o pachateli ani jeho motivaci zatím nemá informace. Jak velkým tématem je bezpečnost nadcházejících zemských voleb, které se budou konat prvního září na východě Německa, dá-li se to říci stručně?

Dá se to říct stručně. Krátce poté Björn Höcke, což je lídr AfD v Duryňsku, v Sasku též lídři v rámci AfD už toto téma velmi silně instrumentalizují a samozřejmě voličům to prodávají tím stylem: „Chcete, abychom vyrůstali v takové společnosti? Pokud ne, tak volte nás.“ Čili za prvé to používají pravicoví radikálové, ale samozřejmě toto téma teď bude jistojistě tématem i nadcházejících zemských voleb. Možná včetně i zavádění zón, kde nebude možné nosit zbraně třeba v centrech měst.