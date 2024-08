V Polsku se každoročně topí více lidí. ‚Může za to i zrušená výuky plavání,‘ říká záchranář

Polské policejní statistiky vypovídají o tom, že od roku 2021 roste počet utonutí na otevřených vodních plochách. Za celý minulý rok, se v Polsku utopilo 450 lidí. V polovině letošní letní sezony je toto číslo už 215. Většinou jde o dospělé muže.

Nejvíce se lidé topí na vodních přehradách, pak na řekách a nejméně v moři. Ve středu pozornosti jsou Mazurská jezera, která mají Poláci velmi rádi. Letos se na nich utopilo už 25 lidí a za minulý rok bylo obětí deset.

Jeden z důvodů, proč počet utonutých Poláků roste, je podle předsedy Vodní dobrovolné záchranné služby Andrzeje Bełżyńskiho zrušení výuky plavání na základních školách.

„V dětském věku by si měli lidé zvyknout na kontakt s vodou a měli by se naučit splývat a pohybovat se ve vodě. Podle nás by měl každý absolvent základní školy umět plavat a každý absolvent střední školy by měl znát zásady sebezáchrany,“ vysvětluje Bełżyński.

Otevřená voda vs. akvaparky

Problémem je také velmi rozšířené užívání alkoholu a jiných omamných látek před vstupem do vody a nedostatečná prevence teplotního šoku, kdy si lidé neuvědomují rozdíl mezi teplotou vzduchu, vody a těla, který může způsobit problémy se srdcem nebo s dýcháním. Nebezpečné jsou i skoky do neznámé vody.

Andrzej Bełżyński upozorňuje ještě na jeden jev, který v posledních letech popisují záchranáři na Baltu.

„Dřív lidé měli respekt před mořem a vlnami. Nechodili do nich. Ale v akvaparcích se naučili, že vlna je zábava. Tam jsou vlny uměle vyvolávané, ale tady vlny doprovází proud. Lidé to nevědí, nemají už před vlnami respekt. Kolikrát v nich můžeme vidět celé rodiny s dětmi, které netuší, že ta zábava může každou chvíli skončit,“ popisuje Bełżyński.

Lidé, kteří se setkali s vodou hlavně v bazénech, totiž neznají nástrahy otevřené vody, která je hlubší chladnější a nacházejí se v ní proudy.

„Kdyby na vás někdo čekal na břehu, domluvte se s ním, za jak dlouho se vrátíte. Anebo si domluvte signály. Pokud se ti ve vodě něco stane, dostaneš křeč, něco se bude dít mimo tvé síly, těmi signály mu dej znát, že se něco děje, aby mohl zavolat pomoc,“ radí Bełżyński.

Záchranáři lidem také doporučují přistupovat k vodě s pokorou a načíst si základní principy sebezáchrany, například to, jak může pomoct splývání na hladině. Vhodné jsou také pomůcky jako plavací vesty a pásy nebo bójky.

Právě to se týká i případu dvou utonulých rodičů, kdy se holčičku podařilo zachránit, protože měla plavací vestu, ale rodiče si ji neoblékli.