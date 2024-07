‚Lidé kupují záchranné prostředky za pár desítek korun.‘ Vodní záchranář varuje i před alkoholem

Na patnáct lidí ročně skončí kvůli poranění páteře po skoku do vody na invalidním vozíku. Kromě skákání do vody je podle prezidenta Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Davida Smejkala dobré vyhnout se alkoholu a nenechávat děti-neplavce bez dohledu. „Letos se utopily už desítky lidí, během prázdnin evidujeme již čtyři sta výjezdů,“ dodává Smejkal pro Radiožurnál a doporučuje nákup pomůcek pro děti ve specializovaných prodejnách. Rozhovor Praha 13:33 18. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Děti-neplavce nelze nechávat bez dohledu ani doma u bazénu, zdůrazňuje prezident Vodní záchranné služby Českého červeného kříže (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Máte letos v létě více práce než obvykle? Protože jak jsme vyčetli ze statistik, tak během letošních prázdnin se utopili už nejméně čtyři lidé.

Těch lidí se utopilo výrazně více než čtyři, práce máme letos opravdu hodně. Aktuálně máme zadáno již téměř 450 zásahů. Když to porovnáme s loňskou sezonou, tak jsme jich za celou sezonu měli 820. To znamená, že za dva týdny a dva dny jsme na 50 procentech loňska.

Říkáte, že se lidí utopilo výrazně více než ty čtyři. Tušíte přesné číslo?

Myslím, že už budeme určitě v desítkách osob. Minimálně ve Středočeském kraji jich je podle mých informací určitě kolem deseti.

Jenom za období letošních prázdnin letních?

Jenom za období letošních prázdnin.

Pokud se tedy chystáme k vodě, k čemuž budou teploty těchto i příštích dní vybízet, na co si máme dát pozor, abychom do těch statistik nějakým způsobem nepřipsali další číslo?

Navázal bych na vaši zmínku s projektem BanalFatal, kterou jsme jako vodní záchranná služba letos spustili, a to je prevence proti úrazům páteře. To znamená Neskákej, nejsi skokan! Na to bych rád upozornil zejména mladší generace, které vybízejí k těm letním radovánkám a skokům ze skály či jiných nebezpečných míst.

Další opakovaný problém je nadměrné požívání alkoholu u vody. Pobyt u vody a rekreaci máme spojenou s alkoholem a v Česku, řekl bych, s nadměrným požíváním alkoholu, který následně vede k těm případům utonutí.

A takový ten třetí problém, který bych rád zdůraznil, se týká zejména rodičů. Ať už jste u přírodní vody, u řeky, na přehradě nebo i u domácího bazénu. Zkrátka pokud máte dítě, které je neplavec nebo je špatný plavec, tak ho v žádném případě nesmíte spustit z očí a musíte ho mít neustále na dohled.

Už jsme tady zmiňovali to, že dětské plavací kruhy nemusí být za každých okolností vždy bezpečné. Když jdu tedy k vodě s dětmi, které ještě neumí úplně plavat, jaké pomůcky jim koupit, aby byly v bezpečí? A jak se máme chovat?

Je pro mě roky šokující, že lidé jsou schopni koupit nějaké záchranné prostředky nebo pomůcky za pár desítek korun, ty obléct svému dítěti a jít na přehradu, kde se rázem ocitnou v místech, kde je pod nimi hloubka více než 10 metrů a neřeší, jestli je daný výrobek kvalitní, jestli je bezpečný. A přitom to nejdražší, co mají, tedy vlastní dítě, do toho obléknou.

Nafukovací kruhy jsou de facto velice riskantní. Dítě z nich může velmi jednoduše vypadnout, vyklouznout. A pokud trošku fouká vítr, kruh okamžitě odjíždí, dítě nemá vůbec šanci kruh zachytit a jde okamžitě pod hladinu.

Nebezpečná jsou i nafukovací křidélka, taková ta obyčejná jednokomorová. Ta mohou prasknout, dítě je může jednoduše z ruky stáhnout. I zde bych byl velmi opatrný. Zkrátka věnujte trošku pozornosti tomu, jaký prostředek dítěti dáte.

A vyhledával bych spíš v nějakých specializovaných prodejnách, kde už mají zkušenosti s tím, co je vhodné pro jaký věk dítěte a jak zdatný plavec nebo neplavec to je. Určitě vám rádi poradí.

Mluvili jsme zatím o rybnících, přehradách, přehradních hrázích, různých nádržích, ale riziková může být i voda doma v bazénu. Co platí tam?

Základní pravidlo je, že pokud máte dítě, musíte ho naučit plavat. To je prostě nezbytnost. 70 procent planety pokrývá voda, to znamená, že by plavání mělo být samozřejmé.

Češi jsou národ, který bazény, koupání a obecně vodu i vodní sporty často vyhledává. Takže je dobré děti naučit plavat bez ohledu na to, jestli měly školní plavání, které může být různé, i pochybné, kvality. Takže to je jedna věc.

A pokud je dítě neplavec, tak když už jste měli peníze na to ten bazén pořídit, musíte ho za každých okolností i zabezpečit. Zabezpečit tak, aby do něj dítě bez vašeho dozoru nemohlo vlézt a nemohlo tu překážku překonat.

Už jste tady zmiňoval alkohol, který patří neodmyslitelně také k vodáctví. Co všechno se může stát, když budeme pádlovat nějak významně „pod vlivem“?

U vodáctví je to prostě problém, který tady v Česku máme odjakživa. Všichni, kdo na vodu jedou, zkrátka alkohol pijí. A to nejenom v lodích po cestě, ale samozřejmě i na těch zastávkách, v kempech.

Já mohu akorát radit, že ten alkohol výrazně snižuje chování, respektive vyhodnocování rizikovosti chování. A tam, kde by člověk normálně například nebezpečný jez nesjížděl, tak pod vlivem alkoholu si to prostě troufnete a dopadne to zkrátka špatně.

Těch jezů, které v Česku zabíjí, máme poměrně hodně, přesto to neustále někoho dalšího vybízí k zariskování. Nevidím důvod, proč neumíme krásnou řeku prostě sjet a až pak v kempu si sednout a nějaká piva si dát teprve až v cíli. Ale zkrátka tak to je.