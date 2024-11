Vojáci KLDR toho ve válce moc nezmění. Získají bojové zkušenosti, ale taky uvidí svět, míní rusista

Nasazení severokorejských vojáků v Rusku nemusí přímo na frontě mnoho změnit. Podle rusisty a politologa Karla Svobody ale vojáci Kim Čong-una získají reálné bojové zkušenosti. „Pořádně nevíme, kolik jich tam je. Ale ta samotná zkušenost může být určitým bonusem,“ říká pro Český rozhlas Plus odborník z Katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Osobnost Plus Praha 19:10 13. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Severokorejci se v rámci ruských jednotek zapojili do bojů v Kurské oblasti. Odhaduje se, že Pchjongjang poskytl Moskvě 10 až 12 tisíc vojáků pro válku s Ukrajinou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Karel Svoboda, rusista a politolog z Katedry ruských a východoevropských studií FSV UK

„Moc se neví, jak se osvědčují. Ale není tak těžké uhodnout, že jejich bojové zkušenosti jsou nulové. Oni sice pochodují, cvičí, ale Kim Čong-un má armádu, která nikdy nebojovala,“ vysvětluje Svoboda.

Podle něj nemusí takový kontingent sehrát ve válce velkou roli. Ale zároveň se lze domnívat, že je to jen určitý předvoj, po němž bude následovat příchod mnohem většího počtu vojáků z KLDR.

„Je to jeden z možných směrů úvah. Musíme si ovšem uvědomit také to, že větší nasazení není ani pro severokorejskou stranu příliš výhodné. Oni jsou vychováváni v tom, že v Severní Koreji je ráj na zemi – a teď uvidí, že i Rusko má vyšší životní úroveň. Čili je to dvojsečná zbraň,“ domnívá se Svoboda.

Putin se chce vyhnout nepokojům

Ruský prezident Vladimir Putin přítomnost příslušníků armády KLDR vysvětluje dohodou o partnerství mezi Ruskem a Severní Koreou. Ostatně KLDR patří mezi významné dodavatele zbraní pro ruskou armádu, zejména dělostřelecké munice.

Rusko chystá ofenzivu v Kurské oblasti. Podle médií jsou mezi 50 000 vojáky posily z KLDR Číst článek

„Rusko může Severokorejcům platit tím, že jim předává technologie a zkušenosti například s dronovou válkou a s moderními technologiemi, které se během války na Ukrajině ohromně rozvinuly,“ naznačuje Svoboda.

Angažmá vojáků KLDR může souviset i s tím, že se vládce Kremlu chce vyhnout další vlně odvodů do ruské armády, která by pravděpodobně už zasáhla i muže z velkých měst.

„Zdá se, že Rusové mají problémy s náborem do armády. Putin ví, že pokud by odváděl lidi z Moskvy, tak by mohly nastat nepokoje. A to by ve výsledku mohlo ohrožovat i jeho,“ naznačuje znalec ruských poměrů Svoboda.

Jak se ruský prezident Putin vypořádal s korupcí v armádě? Čeho se Putin bojí nejvíc? A proč ruskou ekonomiku válka ani západní sankce nezlomí? Poslechněte si celý rozhovor v úvodním audiu.