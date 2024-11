Česká muniční iniciativa posílá do Kyjeva víc než polovinu evropské pomoci, říká zmocněnec Kopečný

Evropská unie dodala Ukrajině téměř milion kusů dělostřelecké munice, uvedl pro portál Evropejska pravda šéf unijní diplomacie Josef Borell. Původně se přitom zavázala, že milion kusů munice dodá už do března. Unijní lídři ale podle něj neznali výrobní kapacity Evropy. „Více než polovina z toho byla skrz takzvanou muniční iniciativu,“ podotýká pro Český rozhlas Plus vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný. Rozhovor Praha/Kyjev 12:56 12. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dělostřelci pálí z houfnice na ruské vojáky na frontové linii u Pokrovska | Foto: Serhii Nuzhnenko | Zdroj: Reuters

Proč se Evropské unii nepodařilo dodržet závazek a nedodala milion kusů munice na Ukrajinu už letos v březnu? Je to z důvodu neznalosti výrobních kapacit, jak řekl Borrell?

Myslím, že to je z důvodu neznalosti výrobních kapacit a celkově procesů, které vedou k tomu, že můžete něco někam dodat. Jen bych podotknul, že pokud přistoupíme na tezi, že to byla Evropská unie, která něco dodala, tak je dobré specifikovat, že do toho se počítají především členské státy Evropské unie, které něco dodaly na Ukrajinu.

Bavíme se o slibu, který se týkal konkrétně munice ráže 155 milimetrů. A více než polovina z toho byla mimochodem z České republiky skrz takzvanou muniční iniciativu, která reagovala na to, že to Evropská unie nedokázala zorganizovat jinak.

Takže pokud říkáme, že Evropská unie něco dodala, tak je to o tom, že to dodaly členské státy po své vlastní linii.

Jestli tomu tedy rozumím správně na základě toho, co jste teď řekl, tak do milionu kusů dělostřelecké munice, který by se do konce letošního roku měl dostat na Ukrajinu, je potřeba počítat i snahu v rámci české muniční iniciativy.

Ano, do milionu kusů, které teď byly oznámeny panem Borrellem, se počítá všechno, co členské státy dodaly na Ukrajinu, včetně přes půl milionu kusů, které tam dodává Česko.

Takže dohromady, když všechno sečteme, tak to zůstane u milionu kusů dělostřelecké munice?

Přesně tak. Samotná Evropská unie na Ukrajinu nic nedodala, nedodává a nedodá, protože jakékoliv orgány Evropské unie nemohou vlastnit vojenský materiál. Takže to, co do toho počítá vysoký představitel Borrell, jsou objemy, které dodávají jednotlivé členské státy.

Česká iniciativa

Když tady chválíte českou muniční iniciativu, což je z vaší pozice pochopitelné, co říkáte na Borrellova slova, že ani ta nefunguje tak rychle, jak se původně předpokládalo?

Nevím, možná to nepředpokládal pan Borrell. Pokud si někdo myslí, nebo dokonce říká, že Evropská unie něco dodala na Ukrajinu, tak prostě nechápe nejenom výrobní kapacity evropské, ale vůbec celý systém.

Z toho, co se dodává na Ukrajinu i v rámci ráže 155 milimetrů, velká část není z výrobních kapacit Evropské unie, a přesto to vysoký představitel Borrell započítává. Takže se mi to těžko rozplétá.

Iniciativa funguje přesně tak rychle, jak měla. Od většiny partnerů jsme dostali peníze v červnu a do konce roku dodáváme půl milionu kusů.

Opravdu jste neměli předpoklad, že budete postupovat výrazně rychleji?

To jsme rozhodně nikdy neměli a myslím si, že to můžu připočíst k tomu, co všechno vysoký představitel Borrell špatně chápe na tom, jak se dodává a vyrábí munice.

Pokud začneme u toho, co sám říkal, že špatně odhadl výrobní kapacity Evropy, tak k tomu přidávám ještě systém, co se odkud dodává. Protože většina munice není z Evropy. Je k tomu třeba připočíst samotnou potřebnou logistiku.

Premiér Petr Fiala (ODS) nedávno řekl, že jakmile bude v rámci české iniciativy naplněn cíl 500 000 kusů munice pro Ukrajinu, tak by pak dodávky měly pokračovat kontinuálně. Můžete prosím vysvětlit, co to znamená?

To závisí v celkovém objemu na tom, kolik se nám podaří vybrat od našich dalších partnerů finančních prostředků. Už teď víme, že několik států, které se účastnily iniciativy, to znamená, že poslaly část svých veřejných rozpočtů, chce pokračovat.

Před pár týdny to uvedli premiéři Česka, Dánska a Nizozemska na společné tiskové konferenci. A už jenom díky tomuto příslibu víme, že kontinuálně znamená, že budeme pokračovat i přes leden, únor a další měsíce tak dlouho, dokud na to budou finance.

Změna v Americe

Co v tomto kontextu znamená, že v danou chvíli není jisté, jak to bude dál s americkou vojenskou pomocí Ukrajině? Do Bílého domu se vrací Donald Trump a jsou náznaky, že by tuto pomoc mohl oslabit. Co potom? Dokázala by Evropa alespoň částečně nahradit americkou pomoc Ukrajině?

Uvidíme, jestli se ukáže, že předvolební prohlášení se budou naplňovat i v realitě a že se to výrazně zastaví.

Určitě. Ale v tuhle chvíli se vás ptám hypoteticky. Kdyby to nastalo, tak co potom?

Kdyby to nastalo, tak uvidíme, jak moc nenahraditelná americká vojenská pomoc bude pro celek operací. V tuto chvíli to vypadá, že je nezastupitelná.

Na druhou stranu bude záležet na odhodlání konkrétních členských států v Evropské unii. Nikoliv orgánů Evropské unie, ale členských států, které ženou evropskou pomoc dopředu.

Největším přispěvovatelem v Evropě je do této chvíle Německo. Dále jsou to právě Nizozemsko, Dánsko a Česko, které pomáhají skrz tuto společnou iniciativu, která se označuje jako česká, protože jsme s tím přišli první. Ale děláme to po celou dobu dohromady.

Jsme schopni dodávat nejvíc potřebné materiály, jako je třeba munice. A to z prostředků, kdy se ani jeden dolar netýká amerického veřejného rozpočtu.

Takže pokud se nám podaří dát dohromady dostatečně silnou alianci států, které budou chtít nedále Ukrajinu podporovat, tak máme systém, který to dokáže zařídit.

Tomáš Kopečný | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus