Bez loajální armády nevytvoří Erdogan v Turecku plně represivní diktaturu, popisuje politolog

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan se v březnu rozhodl uvěznit svého největšího politického rivala, istanbulského starostu Ekrema Imamoglua. V zemi to vyvolalo nejostřejší politické protesty za poslední roky. Podle analytiků a turecké opozice jde o krok, ze kterého pro tureckou demokracii není návratu, píše pro magazín Foreign Policy politolog Ozgur Ozkan. Svět ve 20 minutách Istanbul 12:28 28. dubna 2025

Pokus o diskvalifikaci Imamoglua z kandidatury v příštích volbách opozici výrazně ztěžuje cestu k volebnímu vítězství a ukazuje, že Erdogan nepřipustí zpochybnění své vlády.

V kombinaci s narušením nezávislosti soudů, svobody médií a spravedlivých volebních procedur už volební urny nenabízejí věrohodnou cestu k politické změně. Ulice se pro mnohé staly poslední zbývající arénou odporu, píše pro americký magazín Foreign Policy politolog Ozgur Ozkan z Harvardovy univerzity.

I když Erdogan podnikl významné kroky k upevnění autoritářské vlády, Turecko nemá ekonomické a politické struktury nezbytné pro plnohodnotnou diktaturu.

Erdoganovi chybí zcela loajální donucovací aparát, který by mohl bezpodmínečně prosazovat jeho vůli.

Časté změny v armádě

Aby prezident zajistil, že se armáda nepokusí o převrat, často mění její vedení a zbavuje se odpůrců. Tyto snahy ještě zesílily po neúspěšném pokusu o puč v roce 2016.

Erdogan si sice dokázal zajistit poslušnost nejvyšších představitelů armády, ale výsledkem není jednolitá loajální síla, ale hluboce politizovaná instituce na všech úrovních. A to je velký rozdíl.

Politizací armády Erdogan ohrozil budoucnost svého vlastního režimu. Pokud bude pokračovat v eskalaci represí, a zejména pokud se pokusí nasadit armádu k potlačení protestů, riskuje, že přecení své možnosti.

Armáda bude chtít zůstat neutrální, ale pokud bude příliš tlačena k plnění požadavků režimu, mohla by se rozštěpit, což by mělo destabilizující důsledky nejen pro Turecko, ale i pro celý region.

Arabské jaro nabízí několik paralel. Osudy autoritářských režimů do značné míry závisely na ochotě armád utlumit nesouhlas. V Tunisku a Egyptě armáda odmítla potlačit protesty silou, což bylo klíčovým faktorem, který umožnil masové opozici svrhnout zakořeněné autokraty.

Erdoganovy čistky

V Bahrajnu a Saúdské Arábii pomohly loajální bezpečnostní složky monarchiím přežít díky násilnému potlačení demonstrací. V Libyi, Sýrii a Jemenu rozštěpené armády rozdělily loajalitu mezi režim a opozici, což vyvolalo krvavé občanské války.

Křehkost Erdoganovy kontroly nad armádou byla odhalena loni v srpnu při promoci na turecké vojenské akademii. Po oficiálním ceremoniálu, kterého se hlava státu účastnila, stovky nově jmenovaných poručíků pozvedly meče a slíbily věrnost nikoli prezidentovi, ale sekulárním a demokratickým principům republiky. Erdogan reagoval čistkami.

Narativ o loajalitě k Erdoganovi komplikují i údaje z voleb. V místních hlasováních z let 2019 a 2024 důstojníci a jejich rodiny v drtivé většině podpořili opoziční kandidáty, a to navzdory kampani prodchnuté nacionalismem a militaristickou symbolikou.

Tyto trendy odrážejí více než jen politickou nespokojenost. Důstojnický sbor není izolován od problémů celého národa. Ekonomické nejistotě v podobě rostoucí inflace, nedostatku bydlení a klesající kupní síly jsou rodiny vojáků vystaveny stejně jako ostatní.

Erdoganova politizace armády snižuje i její efektivitu. To je vážný problém pro důstojníky, kteří pozorují důsledky z první ruky.

Turecké síly sice vedly kompetentní přeshraniční operace v Sýrii a Iráku, ale za většinu úspěchů vděčí zkušenostem z bojiště a technologické převaze, nikoli institucionální síle a efektivitě.

Vidět to bylo při reakci na zemětřesení v roce 2023. Armáda se v kritických prvních hodinách nedokázala účinně zmobilizovat a byla ochromena velením, které se bálo jednat bez politického vedení.

Symbolické volby

Erdoganovo Turecko bylo dlouho klasifikováno jako pluralistický autoritářský režim, kde jsou volby skutečné, ale nespravedlivé. Zatčení Imamoglua a předsedů dalších stran spolu s narušením volební integrity posunulo zemi do nejasného teritoria.

Volby se nyní zdají být do značné míry symbolické. Dokonce i provládní hlasy otevřeně připouštějí, že předání moci prostřednictvím lidového hlasování je stěží proveditelné.

Bez armády, která by byla loajální napříč celou strukturou, se z Turecka nestala ani plně represivní autokracie. Země se teď nachází v jakémsi nepříjemném mezistavu – v něčem, co by se dalo nazvat „částečně represivní diktaturou“.

Právě to může být obzvlášť nebezpečné. Erdogan se ještě může pokusit využít armádu k potlačení nesouhlasu. Ale jak ukazuje nejen turecká historie, čím víc se autokraté spoléhají na armádu jako nástroj útlaku, tím spíš nad ní časem ztratí kontrolu, uzavírá v analýze pro magazín Foreign Policy politolog Ozgur Ozkan z Harvardovy univerzity.

Poslechněte si v audiozáznamu výše pořad Svět ve 20 minutách.