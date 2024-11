Chápu, že je zabraný do práce, ale na hřišti to vidět není, hodnotí expert Horváth kouče Sparty Friise

Debakl v Lize mistrů, další zranění klíčového hráče a pískot fanoušků. Fotbalová Sparta Praha má za sebou další nepovedený večer. Atlético Madrid deklasovalo český tým na Letné 6:0. „Co se týče mě, tak je to nejjednodušší změna, i kdyby to znamenalo, že se někdo z asistentů posune na místo hlavní trenéra. Možná by to krátkodobou ránou pro hráče bylo, aby se probrali,“ myslí si o případném konci trenéra Larse Friise fotbalový expert Pavel Horváth. Praha 10:38 27. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Sparty a trenér Lars Friis | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Šance na postup do play-off Ligy mistrů se Spartě vzdaluje, v lize ztrácí na vedoucí Slavii 14 bodů. Může ještě trenér Lars Friis najít z krize cestu ven?

Těch cest moc nevidím. Samozřejmě chápu trenéra Friise, který je zabraný do své práce a pravděpodobně dělá vše proto, aby se hra zlepšila, ale bohužel to na hřišti vidět není. Jak ztráta v lize, tak postup v Lize mistrů jsou dvě hodně nepříjemné zprávy pro sparťany.

Kouč Sparty Friis řekl, že o rezignaci neuvažuje. Měl by?

Má to více pohledů. Pokud trenér rezignuje, tak má určitě odstupné ve smlouvě a přišel by o spoustu peněž, tak možná čeká na to, až ho odvolají. Další věc je, jestli je Sparta připravená na variantu, že by odstoupil ,anebo by ho vyhodili, tak kdo by za něj přišel. Tomáš Rosický s Tomášem Sivokem určitě komunikují s hráči a třeba i přes to, jak to vypadá na hřišti, tak to v šatně funguje a hráči věří tomu, co jim trenér říká. Co se týče mě, tak je to nejjednodušší změna, i kdyby to znamenalo, že se někdo z asistentů posune na místo hlavní trenéra. Možná by to krátkodobou ránou pro hráče bylo, aby se probrali.

Vy máte hodně zkušeností, pětkrát jste vyhrál ligu, nastupoval jste ve Slavii, v Plzni nebo i právě i ve Spartě. Přibližte, jak to po takových zápasech vypadá v šatně? Vládne trudnomyslnost?

Samozřejmě vládne, obzvlášť, když se pak není čeho chytit. Když jsme hráli na Bayernu Mnichov, tak jsme dostali pět gólů a jako hráč se to snažíte trochu zlehčit, že hrajeme o víkendu další zápas. Nebyli jsme ale v takové situaci, jako je Sparta, protože té se nedaří ani v lize, takže to tam o žádném velkém vtipkování asi nebude. Nedovedu si představit roli člověka, který by tam chtěl dělat nějakou srandu. Nebylo by to nic platné a ani by to nebylo dobré.