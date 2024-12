‚Dokud je šance, budeme bojovat.‘ Spartě se po prohře s Feyenoordem vzdálil postup do play-off Ligy mistrů

Z trenérského souboje Briana Priskeho a Larse Friise, kteří na jaře byli ještě kolegové, vyšel lépe první jmenovaný. Fotbalisté Feyenoordu porazili v Lize mistrů Spartu 4:2. Domácí se tak přiblížili postupu, Pražané si naopak hodně zkomplikovali situaci. Od zpravodaje z místa Rotterdam 11:04 12. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Sparty čtyřikrát inkasovali na stadionu Feyenoordu a vzdálil se jim postup v Lize mistrů | Foto: EYE4images/NurPhoto / Shutterstock Editorial | Zdroj: Profimedia

„Ukázali jsme, že můžeme být v Lize mistrů konkurenceschopní. Feyenoord má větší hodnotu než my, ale nemyslím, že byl o tolik lepší. Ale když děláme chyby, svou kvalitou je potrestají. Jsem rád, že jsme se vrátili do zápasu, ale nestačilo to. Protože když prohráváte, ještě než to začne, o dva góly, je to v téhle soutěži složité,“ řekl trenér Sparty Lars Friis.

Podobně jako ve Stuttgartu, na Manchesteru City nebo doma s Atléticem Madrid, i v Rotterdamu Sparta velmi rychle prohrávala. A přestože i při historicky třetí návštěvě stadionu De Kuip vstřelila znovu dva góly, na rozdíl od obou předchozích případů tentokrát prohrála.

„Nevím, jestli nám pomohlo, že Sparta není ve formě. Nezapomeňme, že vyhrála předchozí dva ligové zápasy. Upřímně si myslím, že není mojí prací, abych mluvil o Spartě, jak vypadá a jaké předvádí výkony. Samozřejmě ji ale sleduji, stejně jako všechny mé bývalé kluby,“ prohlásil trenér Feyenoordu Brian Priske.

„Vím, že poslední dva měsíce byly pro Spartu složité. Bojovala s výsledky a zraněními. Výkony nebyly takové, jaké by si představovali. Ale vím, že má dobré hráče a management. Někdy se jako klub ocitnete v situaci, v níž musíte držet při sobě a najít cestu ven,“ dodal Priske.

Champions League table. 2 games to go! pic.twitter.com/pZuNy2vrzN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 11, 2024

I pokud by Sparta v posledních dvou kolech Ligy mistrů dokázala bodovat naplno, šance na postup do vyřazovací fáze není i kvůli aktuálnímu rozdílu ve skóre (-11) moc vysoká.

„Ve fotbale je vždy šance. Víme, že nás čekají dva těžké zápasy. Bude to složité. Ale nikdy nevíte. Dáme do toho všechno a uvidíme, na co to bude stačit. Dokud je možnost, budeme bojovat,“ tvrdí záložník Sparty Markus Solbakken. Hlavní fázi Ligy mistrů zakončí Pražané lednovými zápasy proti Interu Milán a v Leverkusenu.