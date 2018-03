Beata Szydłová

Varšava| 9. 8. 2017 |Viktor Daněk, haf |Zprávy ze světa

Evropská komise kritizuje Polsko za chystané změny ve věku odchodu do důchodu. V říjnu vstoupí v účinnost nový zákon, podle kterého budou moci ženy do důchodu trvale odcházet o pět let dříve než muži.