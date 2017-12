Rychlá výměna. Polský prezident přijal demisi Szydłové a hned jmenoval Morawieckého

Polská premiérka Beata Szydłová ze strany Právo a spravedlnosti v pátek odpoledne předala prezidentovi Andrzeji Dudovi demisi. Duda vzápětí jmenoval novým předsedou vlády dosavadního vicepremiéra a zároveň ministra financí a místního rozvoje Mateusze Morawieckého. Szydłová končí v čele vlády po dvou letech. Nově jmenovaný premiér Mateusz Morawiecki je ve straně PiS nováčkem, vstoupil do ní teprve loni. Varšava 16:12 8. 12. 2017 (Aktualizováno: 16:24 8. 12. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Andrej Duda jmenoval premiérem Mateuszem Morawieckim | Foto: Slawomir Kamiński | Zdroj: Reuters

Demise premiérky znamená podle polské ústavy zároveň konec celého kabinetu. Ten prezident Duda pověřil vykonáváním úřadu až do jmenování nové vlády. „Budete v historii zapsaná velkými písmeny s neobvykle dobrým obrazem,“ řekl Szydłové prezident Duda.

Novému premiérovi pak vzkázal, že doufá v dobrou spolupráci: „Jste mým premiérem a nebudu vám jen držet palce, jsem také vždy otevřený spolupráci.“ O důvěře pro novou vládu se má podle polských médií v Sejmu hlasovat už v úterý. Nový premiér má pak zemi reprezentovat v příští týdnu na summitu Evropské unie.

'Vydělal jsem si dost'

Morawiecki osm let řídil druhou největší banku v Polsku. Často proto opakuje, že do politiky vstoupil, protože peněz už si v životě vydělal dost, řekl to i nedávno rozhlasové stanici RMF FM: „Začal jsem s politikou, protože jsem chtěl sloužit veřejnosti. Nesouhlasím s útoky proti politikům. Je to hezké povolání, ale také mnoho odříkání a těžká práce.“

S politikou má Morawiecki zkušenosti od dětství. Jeho otec a současný poslanec Kornel se angažoval v protikomunistické opozici, a Mateusz ho v tom jako student univerzity ve Vratislavi následoval. Po změně režimu studoval na západě a stal se bankéřem.

Plán Morawieckého

Právě jeho zkušenosti ekonoma předseda Práva a spravedlnosti Jaroslaw Kaczyński oceňuje. Naposledy u příležitosti dvou let vlády PiS ocenil Morawieckého hospodářský plán. Tomu podle Kaczyńského vděčí Polsko za hospodářský růst a rekordně nízkou nezaměstnanost.

Sympatie jsou zřejmě vzájemné. Na letním sjezdu strany Morawiecki Kaczyńského popsal jako nedostižného řečníka: „Mluvit po Jarosławu Kaczyńském je horší než nahánět daňové podvodníky, u nich máte šanci je dostihnout, tady ne.“

Od ostatních vládních politiků se Mateusz Morawiecki odlišuje vztahem k bývalému premiérovi Donaldu Tuskovi. Zatímco ostatní mu nemohou přijít na jméno, Morawiecki pro něj před sedmi lety pracoval jako poradce. Jako nový polský premiér se s ním bude znovu setkávat na summitech Evropské unie. Tusk jim totiž jako předseda Evropské rady předsedá.

Jak vysvětlit změnu premiéra?

Prostředí, ze kterého Morawiecki pochází, může být v začátcích jeho premiérství jeho slabinou. Strana dva roky vytvářela obraz Szydłové jako úspěšné premiérky z lidu, zároveň patří mezi nejoblíbenější polské politiky.

Odcházející polská premiérka Beata Szydłová | Foto: Sławomir Kamiński | Zdroj: Reuters

U části voličů PiS tak jméno nového premiéra vzbudilo rozpaky. Strana před nimi bude odchod premiérky zdůvodňovat jen velmi obtížně. Podle deníku Polska Times navíc Kaczyński se jménem Morawieckého narazil na nečekaný odpor straníků, i když ne nepřekonatelný. O přijetí demise Szydłové se ale ve čtvrtek večer muselo ve vedení strany hlasovat.

„Morawiecki nemá ve straně jako takové vysokou podporu, ale přes dva roky si budoval vliv v ekonomice a v médiích. Zároveň dbal na vztahy s předsedou PiS, a právě na Kaczyńského vůli bude záležet, jak velké bude mít Morawiecki manévrovací pole. Žádný programový zvrat se podle mě konat nebude,“ komentoval změny ve vládě pro server iROZHLAS.cz polský politolog Rafał Matyja.

Scénářů vládní rekonstrukce se od září vystřídalo hned několik. První počítal s tím, že se předsedou vlády stane sám předseda PiS Kaczyński. Výměna premiéra se koná v situaci, kdy vláda v parlamentu napodruhé prosadila kritizované reformy soudnictví a v plánu má přijetí změn v systému pro volby do samosprávy. Obě návrhy torpéduje opozice i některé nevládní organizace.